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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tren biletlerinde dijital dönüşüm: E-bilet uygulaması 1 Eylül’de başlıyor

        Tren biletlerinde dijital dönüşüm: E-bilet uygulaması 1 Eylül’de başlıyor

        TCDD Taşımacılık, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyor. Yolcular, bilet satın aldıktan sonra gönderilen "Yolculuk Bilgilendirme" e-postasındaki PDF bağlantısı üzerinden e-biletlerine erişebilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 17:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TCDD'de e-bilet dönemi başlıyor

        Müdürlüğün, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, bir süredir devrede olan e-bilet uygulamasına ilişkin bilgi verildi.

        Dijital dönüşümde yepyeni bir adım daha atıldığı belirtilen paylaşımda, "TCDD Taşımacılık olarak e-belge dönüşüm çalışmalarımız kapsamında 1 Eylül itibarıyla e-bilet uygulamasına geçiyoruz. Yolcularımız, bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişebilecek." ifadesi kullanıldı.

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        Paylaşımda, böylece biletlerin artık dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulanarak şunlar kaydedildi:

        "Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın. Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı. Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz."

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        #tcdd
        #tren
        #e bilet
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