Galatasaray'da santrfor hareketliliği: Deniz Gül, Ali Habeşoğlu!
Galatasaray, transfer döneminin son bölümünde sol kanat, orta saha, stoper ve santrfor takviyeleri için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, yerli forvet arayışında Porto forması giyen Deniz Gül için temaslara başlarken, Bodrum FK'nın genç oyuncusu Ali Habeşoğlu'nu da alternatifler arasında değerlendiriyor.
Transferde son düzlüğe girilirken Galatasaray da gaza bastı. Sol kanat, orta saha, stoper ve santrfor takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Santrfor takviyesini yerli oyuncu üzerinden gerçekleştirmeyi düşünen sarı-kırmızılılar Deniz Gül için Porto'yla temaslara başladı.
Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlarken Portekiz ekibinin bonservisli bir satışa sıcak olduğu belirtildi.
Galatasaray'ın santrfor için listesinde Bodrum FK'nın genç yıldızı Ali Habeşoğlu da yer alıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün uzun süredir Ali'yi mercek altında tuttuğu ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Henüz resmi bir girişim yapılmasa da oyuncunun ismi alternatifler arasında.
Bodrumda geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Ali, 14 gol 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.