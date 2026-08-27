Galatasaray'da santrfor hareketliliği: Deniz Gül, Ali Habeşoğlu!

Sarı-kırmızılı kulübün uzun süredir Ali'yi mercek altında tuttuğu ve durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Henüz resmi bir girişim yapılmasa da oyuncunun ismi alternatifler arasında.

Bodrumda geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Ali, 14 gol 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.