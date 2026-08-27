Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Fenerbahçe CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Canlı

        CANLI | Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor. Türkiye, turnuvanın lig aşamasında 19 yıl sonra iki takım ile yer alıyor. Galatasaray organizasyona doğrudan katılırken, Fenerbahçe de lig aşamasına elemelerde rakiplerini geçerek dahil oldu. Bununla birlikte sarı kırmızılı ve sarı lacivertli ekibin kura çekiminde yer alacağı torbalar da belli oldu. UEFA Resmi takvimine göre Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8 Eylül'de başlayacak. Kura çekimine dair tüm gelişmeler ve canlı anlatımı haberimizde yer alıyor...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor.

        Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da çekiliyor. Kura çekimi UEFA TV ve TRT Spor'dan canlı yayınlıyor.

        HER TAKIM İÇİN 8 RAKİP BELİRLENECEK

        Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla sahasında, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

        İLK 24 TUR ATLAYACAK

        Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasında 9 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off mücadelesi verecek.

        DEVLER LİGİ TORBALARI

        1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)

        2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

        3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

        4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

        ÖNERİLEN VİDEO
        #şampiyonlar ligi
        #galatasaray
        #fenerbahçe
        #kura çekimi
        #Devler Ligi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        'Bosna kasabı' Mladiç hapiste öldü
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
        CANLI | Devler Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        TCDD’de e-bilet dönemi başlıyor
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Ağustos 2026 haberleri
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        İBB davasında çapraz sorgu: İş insanı Çebi'den 'kamera bantlama' savunması
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın oğluna silahlı saldırı!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        Leao transferinde sıcak saatler!
        KKM bitti
        KKM bitti
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        AI geleceğini şekillendiren 100 isim
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        "Katma değeri en yüksek ihracat alanı madencilik"
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Miretti, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong transferini bitiriyor!
        MSB'den SDG açıklaması
        MSB'den SDG açıklaması
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        F.Bahçe ve G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde dev gelir!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı