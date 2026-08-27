Bakırköy’de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın taksiye saldırdı

Bakırköy'de taksi şoförü ile bir otomobilde bulunan 2 kişi arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü.

Taksici, otomobil sürücüsünün kendisine yol vermemek için aracını sıkıştırdığını, ardından araçtan inen kadının taksisine saldırdığını öne sürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ile bir otomobilde bulunan 2 kişi arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü. Taksici, otomobil sürücüsünün kendisine yol vermemek için aracını sıkıştırdığını, ardından araçtan inen kadının taksisine saldırdığını öne sürdü. Otomobil sürücüsü ile kadının taksinin yolda önünü kestiği ve ardından kadının taksiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.