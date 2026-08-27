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        Haberler Gündem Bakırköy’de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın taksiye saldırdı

        Bakırköy’de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir kadın taksiye saldırdı

        İstanbul Bakırköy'de taksi şoförü ile otomobilde bulunan kişiler arasında çıkan yol verme tartışması kısa sürede büyüdü. Taksici, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücünün ardından araçtan inen kadının taksiye saldırdığını iddia etti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 19:26 Güncelleme:
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        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü

        Bakırköy'de taksi şoförü ile bir otomobilde bulunan 2 kişi arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü.

        Taksici, otomobil sürücüsünün kendisine yol vermemek için aracını sıkıştırdığını, ardından araçtan inen kadının taksisine saldırdığını öne sürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü ile bir otomobilde bulunan 2 kişi arasında çıkan 'yol verme' tartışması kısa sürede büyüdü. Taksici, otomobil sürücüsünün kendisine yol vermemek için aracını sıkıştırdığını, ardından araçtan inen kadının taksisine saldırdığını öne sürdü. Otomobil sürücüsü ile kadının taksinin yolda önünü kestiği ve ardından kadının taksiye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #Bakırköy
        #Yol verme tartışması
        #haberler
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