İŞTE MAÇ TARİHLERİ
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde:
1. hafta: 8/10 Eylül
2. hafta: 13/14 Ekim
3. hafta: 20/21 Ekim
4. hafta: 3/4 Kasım
5. hafta: 24/25 Kasım
6. hafta: 8/9 Aralık
7. hafta: 19/20 Ocak 2027
8. hafta: 27 Ocak 2027
Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihleri ise şöyle:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027