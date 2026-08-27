İŞTE MAÇ TARİHLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig etabının kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

Kura çekimini, eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid (D), Liverpool, Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag ve LASK (D) ile mücadele edecek.

Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart ve AEK (D) ile karşılaşacak.

36 TAKIM KATILACAK

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.

Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Villarreal (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart (Almanya), Inter, Roma, Napoli, Como (İtalya), PSG, Lille, Lens (Fransa), Porto, Sporting (Portekiz), PSV, Feyenoord (Hollanda), Fenerbahçe, Galatasaray (Türkiye), Bodo/Glimt, Viking (Norveç), AEK (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), LASK (Avusturya) ve Sabah (Azerbaycan) yer alacak.

DEVLER LİGİ'NDE LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Fikstürün en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak, lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

Turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

20:15 27/08/2026 İŞTE MAÇ TARİHLERİ UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde: 1. hafta: 8/10 Eylül 2. hafta: 13/14 Ekim 3. hafta: 20/21 Ekim 4. hafta: 3/4 Kasım 5. hafta: 24/25 Kasım 6. hafta: 8/9 Aralık 7. hafta: 19/20 Ocak 2027 8. hafta: 27 Ocak 2027 Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihleri ise şöyle: Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027 Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027 Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027 Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027 Final: 5 Haziran 2027 Paylaş facebook

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20:10 27/08/2026 4. TORBA TAKIMLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU Lens: Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah. Slovan Bratislava: Inter, Paris, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK Linz. Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava. AEK Atina: Real Madrid, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz, Como LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Bratislava, AEK Atina Como: Paris, Barcelona, Man United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, Lens Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart Sabah: Barcelona, Arsenal, Dortmund, Man United, Napoli, Villarreal, Sparta Prag, Viking. Paylaş facebook

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19:55 27/08/2026 3. TORBA TAKIMLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking. Lille: Bayern Münih, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava, Stuttgart Bodo/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz, Lens Napoli: Arsenal, Man City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava Paylaş facebook

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19:40 27/08/2026 2. TORBA TAKIMLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU Borussia Dortmund: Inter, Arsenal (D), Real Betis, Aston Villa (D), Villarreal, Bodo/Glimt(D), AEK, Sabah (D) Roma: Real Madrid, PSG (D), Sporting, Manchester United (D), Lille, Fenerbahçe (D), Bratislava, AEK Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens Aston Villa: PSG, Barcelona (D), Dortmund, Club Brugge (D), Fenerbahçe, Galatasaray (D), Viking, Slavia Prag (D) Porto: Manchester City, Liverpool (D), PSV, Real Betis (D), Napoli, Feyenoord (D), Slavia Prag, LASK Linz (D) Manchester United: Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como Club Brugge: Liverpool, Inter (D), Aston Villa, PSV (D), Bodo/Glimt, Napoli (D), Lens, Stuttgart (D) Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking. Paylaş facebook

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19:30 27/08/2026 İLK TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU PSG: Barcelona, Manchester City (D), Roma, Aston Villa (D) Galatasaray, Villarreal (D), Bratislava, Como (D) Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid (D), Real Betis, Manchester Untied (D), Bodo/Glimt , Lille (D), Slavia Prag, Viking (DP) Real Madrid: Inter, Arsenal (D), PSV, Roma (D), Leipzig, Shakhtar Donetks (D), LASK Linz, AEK (D) Liverpool: Atletico Madrid, Inter (D), Porto, Club Brugge (D) Villarreal, Fenerbahçe (D), Lens, LASK (D) Inter: Liverpool, Real Madrid (D) Club Brugge, Dortmund, (D), Shakhtar Donetsk, Feyenoord (D) Stuttgart, Bratislava (D) Manchester City: PSG, Barcelona (D), Sporting, Porto (D) Napoli, Leipzig (D) AEK, Lens (D) Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, (D) Dortmund, Real Betis (D) Lille, Napoli (D), Sabah, Slavia Prag (D) Barcelona: Manchester City, PSG (D) Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Galatasaray (D) Como, Sabah (D) Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool (D) Manchester Untied, PSV (D), Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart (D) Paylaş facebook

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17:00 27/08/2026 İLK 24 TUR ATLAYACAK Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasında 9 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Paylaş facebook

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