İŞTE MAÇ TARİHLERİ

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        Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri belli oldu. Türkiye, turnuvanın lig aşamasında 19 yıl sonra iki takım ile yer alacak. Galatasaray organizasyona doğrudan katılırken, Fenerbahçe de lig aşamasına elemelerde rakiplerini geçerek dahil oldu. Bununla birlikte sarı kırmızılı ve sarı lacivertli ekibin rakipleri de belli oldu. UEFA resmi takvimine göre Şampiyonlar Ligi lig aşaması 8 Eylül'de başlayacak...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:
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        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lig etabının kurası, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da çekildi.

        Kura çekimini, eski futbolcular Fransız Thierry Henry ve İspanyol David Villa gerçekleştirdi.

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid (D), Liverpool, Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag ve LASK (D) ile mücadele edecek.

        Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG) (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart ve AEK (D) ile karşılaşacak.

        36 TAKIM KATILACAK

        Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek.

        Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Villarreal (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart (Almanya), Inter, Roma, Napoli, Como (İtalya), PSG, Lille, Lens (Fransa), Porto, Sporting (Portekiz), PSV, Feyenoord (Hollanda), Fenerbahçe, Galatasaray (Türkiye), Bodo/Glimt, Viking (Norveç), AEK (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), LASK (Avusturya) ve Sabah (Azerbaycan) yer alacak.

        DEVLER LİGİ'NDE LİG FORMATI

        Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

        Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

        Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

        İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

        Fikstürün en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak, lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak.

        Turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

        İŞTE MAÇ TARİHLERİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde maç takvimi şu şekilde:

        1. hafta: 8/10 Eylül

        2. hafta: 13/14 Ekim

        3. hafta: 20/21 Ekim

        4. hafta: 3/4 Kasım

        5. hafta: 24/25 Kasım

        6. hafta: 8/9 Aralık

        7. hafta: 19/20 Ocak 2027

        8. hafta: 27 Ocak 2027

        Lig aşamasının ardından finale kadar uzanan turların tarihleri ise şöyle:

        Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

        Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

        Çeyrek final: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

        Yarı final: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

        Final: 5 Haziran 2027

        4. TORBA TAKIMLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        Lens: Man City, Liverpool, Sporting, Brugge, Bodo Glimt, Leipzig, Como, Slavia Prag

        Slavia Prag: Arsenal, Bayern Münih, Aston Villa, Porto, Villarreal, Fenerbahçe, Lens, Sabah.

        Slovan Bratislava: Inter, Paris, Betis, Roma, Shakhtar, Lille, Stuttgart, LASK Linz.

        Stuttgart: Atletico Madrid, Inter, Club Brugge, PSV, Lille, Galatasaray, Viking, Bratislava.

        AEK Atina: Real Madrid, Man City, Roma, Dortmund, Galatasaray, Shakhtar, LASK Linz, Como

        LASK Linz: Liverpool, Real Madrid, Porto, Sporting, Fenerbahçe, Bodo Glimt, Bratislava, AEK Atina

        Como: Paris, Barcelona, Man United, Betis, Leipzig, Feyenoord, AEK Atina, Lens

        Viking: Bayern Münih, Atletico Madrid, PSV, Aston Villa, Feyenoord, Napoli, Sabah, Stuttgart

        Sabah: Barcelona, Arsenal, Dortmund, Man United, Napoli, Villarreal, Sparta Prag, Viking.

        3. TORBA TAKIMLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        Feyenoord: Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como, Viking.

        Lille: Bayern Münih, Arsenal, Betis, Roma, Galatasaray, Bodo Glimt, Bratislava, Stuttgart

        Bodo/Glimt: Atletico, Bayern Münih, Dortmund, Brugge, Lille, Napoli, LASK Linz, Lens

        Napoli: Arsenal, Man City, Club Brugge, Porto, Bodo Glimt, Villarreal, Viking, Sabah

        Leipzig: Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Lens, Como

        Villarreal: PSG, Liverpool, Man United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Sabah, Bratislava

        Shakhtar Donetsk: Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig, AEK, Bratislava

        2. TORBA TAKIMLARININ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        Borussia Dortmund: Inter, Arsenal (D), Real Betis, Aston Villa (D), Villarreal, Bodo/Glimt(D), AEK, Sabah (D)

        Roma: Real Madrid, PSG (D), Sporting, Manchester United (D), Lille, Fenerbahçe (D), Bratislava, AEK

        Sporting: Barcelona, Manchester City, Manchester United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, LASK, Lens

        Aston Villa: PSG, Barcelona (D), Dortmund, Club Brugge (D), Fenerbahçe, Galatasaray (D), Viking, Slavia Prag (D)

        Porto: Manchester City, Liverpool (D), PSV, Real Betis (D), Napoli, Feyenoord (D), Slavia Prag, LASK Linz (D)

        Manchester United: Bayern Münih, Atletico, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Como

        Club Brugge: Liverpool, Inter (D), Aston Villa, PSV (D), Bodo/Glimt, Napoli (D), Lens, Stuttgart (D)

        Real Betis: Arsenal, Bayern Münih, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como, Bratislava

        PSV Eindhoven: Atletico Madrid, Real Madrid, Club Brugge, Porto, Shakhtar, Leipzig, Stuttgart, Viking.

        İLK TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        PSG: Barcelona, Manchester City (D), Roma, Aston Villa (D) Galatasaray, Villarreal (D), Bratislava, Como (D)

        Bayern Münih: Arsenal, Atletico Madrid (D), Real Betis, Manchester Untied (D), Bodo/Glimt , Lille (D), Slavia Prag, Viking (DP)

        Real Madrid: Inter, Arsenal (D), PSV, Roma (D), Leipzig, Shakhtar Donetks (D), LASK Linz, AEK (D)

        Liverpool: Atletico Madrid, Inter (D), Porto, Club Brugge (D) Villarreal, Fenerbahçe (D), Lens, LASK (D)

        Inter: Liverpool, Real Madrid (D) Club Brugge, Dortmund, (D), Shakhtar Donetsk, Feyenoord (D) Stuttgart, Bratislava (D)

        Manchester City: PSG, Barcelona (D), Sporting, Porto (D) Napoli, Leipzig (D) AEK, Lens (D)

        Arsenal: Real Madrid, Bayern Münih, (D) Dortmund, Real Betis (D) Lille, Napoli (D), Sabah, Slavia Prag (D)

        Barcelona: Manchester City, PSG (D) Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Galatasaray (D) Como, Sabah (D)

        Atletico Madrid: Bayern Münih, Liverpool (D) Manchester Untied, PSV (D), Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart (D)

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        İLK 24 TUR ATLAYACAK

        Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar direkt son 16 turuna yükselecek. Lig aşamasında 9 ile 24. sıra arasında yer alan takımlar ise son 16 turu için play-off mücadelesi verecek.

        DEVLER LİGİ TORBALARI

        1. Torba: Paris Saint-Germain (Fransa), Bayern Münih (Almanya), Real Madrid (İspanya), Liverpool (İngiltere), Inter (İtalya), Manchester City (İngiltere), Arsenal (İngiltere), Barcelona (İspanya) Atletico Madrid (İspanya)

        2. Torba: Borussia Dortmund (Almanya), Roma (İtalya), Sporting (Portekiz), Aston Villa (İngiltere), Porto (Portekiz), Manchester United (İngiltere), Club Brugge (Belçika), Real Betis (İspanya), PSV (Hollanda)

        3. Torba: Fenerbahçe (Türkiye), Galatasaray (Türkiye), Feyenoord (Hollanda), Lille (Fransa), Bodo/Glimt (Norveç), Napoli (İtalya), Leipzig (Almanya), Villarreal (İspanya), Shakhtar (Ukrayna)

        4. Torba: Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Stuttgart (Almanya), AEK (Yunanistan), LASK (Avusturya), Como (İtalya), Lens (Fransa), Viking (Norveç), Sabah (Azerbaycan)

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