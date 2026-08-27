UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin yapılmasının ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'IN HER ZAMAN BÜYÜK HEDEFLERİ VAR"

Bu kura çekimini sadece bir kura çekimi olarak görmemek gerekiyor. Burası aynı zamanda Avrupa futbol ailesinin buluştuğu çok önemli bir ortam. Çok güzel maçlar ve futbolseverler açısından keyifli bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizi bekliyor.

Hepsine ayrı ayrı saygı duyuyoruz ama Galatasaray'ın da Avrupa'da önemli bir geçmişi, ciddi bir tecrübesi ve her zaman büyük hedefleri var. Tüm takımlarımıza demişken; bu vesileyle biliyorsunuz burada aynı zamanda Fenerbahçe de bu sene uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne gelme fırsatı elde etti. Kendilerine de bu vesileyle hoş geldiniz demek istiyorum. Aynı zamanda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da şimdiden başarılar diliyorum.

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💥 Eray Yazgan: Bu kura çekimini sadece bir kura çekimi olarak görmemek gerekiyor. Burası aynı zamanda Avrupa futbol ailesinin buluştuğu çok önemli bir ortam. Çok güzel maçlar ve futbolseverler açısından keyifli bir Şampiyonlar Ligi sezonu bizi bekliyor.



Hepsine ayrı ayrı saygı… pic.twitter.com/IReiLpsfGO — HT Spor (@HTSpor) August 27, 2026

"EKSİKLİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Geçen sene Victor Osimhen, Leroy Sane, Uğurcan Çakır transferlerini yaparken nasıl doğru işler yaptıysak; bu sene de aynı şekilde sevgili başkanımızın nihai onayıyla, sevgili Abdullah Kavukçu'nun gayretleriyle Galatasaray'a yakışır bir takımımız zaten var ve üstüne koymak için de yine gayretlerimiz var. Bu süreçte de o eksiklerimizi tamamlayacağız. Teknik direktörümüz sevgili Okan Buruk'un yönlendirmeleri, sevgili Abdullah Kavukçu'nun gayretleriyle bu süreci tamamlayacağız.