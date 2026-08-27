UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Ferencvaros sahasında Trabzonspor'u ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan Macaristan ekibi, bu maçtan da 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Callum O'Dowda, 54'te Marius Corbu, 59. dakikada Bamidele Yusuf (p) ve 86. dakikada ise Krisztian Lisztes kaydetti.

TRABZONSPOR MAÇI 9 KİŞİ TAMAMLADI

Bordo-mavililerde 13. dakikada Ruslan Malinovskyi direkt; 57. dakikada ise Sidny Lopes Cabral çift sarıdan olmak üzere kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Avrupa Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.

19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0

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20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.

26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.

43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ferencvaros'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Ferencvaros, ikinci golü buldu. Ceza alanı sağ çaprazında Savic'in hatasıyla topu kontrol eden Corbu'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onana'nın soludan filelere gitti: 2-0

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56. dakikada Yusuf, Cabral ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Obrenovic, penaltı noktasını gösterdi. Cabral da ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görünce bordo-mavililer, 9 kişi kaldı.

59. dakikada Yusuf, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Onana'nın solundan filelere gönderdi: 3-0

79. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Cadu'nun şutunda, kaleci Onana topu kontrol etti.

86. dakikada Oliver Nagy'ın pasında ceza alanı sağ tarafından Lisztes'in şutunda yerden seken top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 4-0

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Karşılaşma Ferencvaros'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.