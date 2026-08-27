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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sağlık kontrollerini geçemedi

        Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sağlık kontrollerini geçemedi

        Roma ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için sürpriz bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki futbolcu, İtalya'da sağlık kontrollerini geçemedi ve transferi iptal oldu.

        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe için kritik bir gelişme yaşandı.

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        Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Roma ile Jayden Oosterwolde'nin transferi için anlaşmaya varmıştı.

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        Hollandalı futbolcu ile el sıkışan Serie A ekibi, 25 yaşındaki savunmacıyı sağlık kontrolleri için İtalya'ya davet etmişti.

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        2 gündür sağlık kontrollerinde olan Jayden Oosterwolde için sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.

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        SAĞLIK KONTROLLERİNİ GEÇEMEDİ

        İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Jayden Oosterwolde'ye yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya transferinin iptal olduğunu aktardı.

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        TRANSFER İPTAL OLDU

        Yaşanan olumsuz sürecin ardından 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

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        Roma, Oosterwolde'yi Fenerbahçe'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyordu.

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        #fenerbahçe
        #Jayden Oosterwolde
        #Roma
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