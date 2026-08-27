Fenerbahçe'ye Oosterwolde şoku! Sağlık kontrollerini geçemedi
Roma ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde için sürpriz bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki futbolcu, İtalya'da sağlık kontrollerini geçemedi ve transferi iptal oldu.
Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:09 Güncelleme:
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Yaz transfer döneminin hareketli kulüplerinden Fenerbahçe için kritik bir gelişme yaşandı.
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Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Roma ile Jayden Oosterwolde'nin transferi için anlaşmaya varmıştı.
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Hollandalı futbolcu ile el sıkışan Serie A ekibi, 25 yaşındaki savunmacıyı sağlık kontrolleri için İtalya'ya davet etmişti.
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2 gündür sağlık kontrollerinde olan Jayden Oosterwolde için sürpriz bir sonuç ortaya çıktı.
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SAĞLIK KONTROLLERİNİ GEÇEMEDİ
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Jayden Oosterwolde'ye yapılan ek sağlık kontrollerinin ardından Roma'ya transferinin iptal olduğunu aktardı.
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TRANSFER İPTAL OLDU
Yaşanan olumsuz sürecin ardından 25 yaşındaki Hollandalı futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.