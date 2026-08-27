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        Trabzonspor'da Fatih Tekke istifa etti!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke maçın ardından istifa etti. "Mağlubiyet kabul edilebilir değil" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum. Bugün itibarıyla yokum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        Fatih Tekke istifa etti!

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a elenen ve Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, mücadele sonrası istifa ettiğini açıkladı.

        "GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

        Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun.

        "BUGÜNKÜ MAĞLUBİYET KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

        Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok.

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        "BUGÜN İTİBARIYLA BEN YOKUM"

        Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun.

        "BAZI ŞEYLERİ KABUL ETMELİYİZ"

        Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor. Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, çok ümidim var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz.

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