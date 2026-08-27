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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pencereden düşen genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor mu?

        Pencereden düşen genç kadının ölümünde sır perdesi aralanıyor mu?

        Mardin'de 27 yaşındaki Bedriye Naz'ın ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Eşi tarafından aldatılmakla suçlandığı iddia edilen genç kadının ölümü sonrası yaşananlar ve tanık ifadeleri soruşturmanın seyrini değiştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 21:19 Güncelleme:
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        Sır perdesi aralanıyor mu?

        Show Haber’den Uğur Alaattinoğlu’nun haberine göre, Mardin'de 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Bedriye Naz, eşi ve çocuklarıyla birlikte evde bulunduğu sırada eşiyle tartışma yaşadı.

        İddiaya göre tartışmanın ardından Bedriye Naz, evlerinin 5’inci katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

        EŞİ YARDIM ETMEK YERİNE APARTMANDAN ÇIKTI İDDİASI

        İddialara göre genç kadının eşi, kaldırıma düşen eşine yardım etmek yerine hızla apartmandan çıktı.

        Eşinin kendisini aldattığını düşündüğü öne sürülen kocanın, olayın ardından bir markete gittiği ve burada bir süre kaldıktan sonra bıçak aldığı iddia edildi.

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        Bıçağı beline koyduğu ve parasını ödemeden marketten ayrıldığı öne sürülen şüphelinin, eşinin yasak aşk yaşadığını düşündüğü kişiye saldırmayı planladığı iddia edildi.

        Şüpheli, kısa süre içinde yakalanarak tutuklandı.

        "CİNNET GETİRİP PENCEREDEN ATLADI" SAVUNMASI

        Mahkemede eşini ihanetle suçladığı belirtilen şüpheli, savunmasında, "Telefondaki yazışmalarını görünce tartıştık. Cinnet getirip pencereden atladı" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan bir görgü tanığının savcılığa verdiği ifadede ise farklı bir iddia ortaya atıldı.

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        Tanık, kocanın olay sonrası kardeşini arayarak Bedriye Naz’ı pencereden aşağı attığını söylediğini öne sürdü.

        Genç kadının ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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        #Bedriye Naz
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