Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Korku dolu anlar! Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!

        Korku dolu anlar! Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!

        Mersin'de TIR ve otomobil sürücüleri arasında yaşanan trafikteki kavga dehşete düşürdü. Taşla saldırıya uğrayan TIR şoförünün önündeki araca çarpıp kaçtığı olayda, otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi ve sürücünün ehliyetine el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 16:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!

        Mersin'in Erdemli ilçesinde TIR ve otomobil sürücüleri arasında yaşanan trafikteki korku dolu tartışma sonrasında otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu. Sürücünün aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        İHA'nın haberine göre olay Mersin'in Erdemli ilçe merkezinden geçen Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi.

        İddiaya göre seyir halindeki TIR, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce TIR şoförüne tepki gösterdi, ardından da TIR'ın sürücü tarafındaki camı yerden aldığı kaldırım taşıyla kırdı.

        REKLAM

        Camın kırılmasıyla birlikte paniğe kapılan TIR şoförü aracıyla otomobile çarparak yolu açıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ekipler tarafından olayla ilgili görüntü ve kamera kayıtları incelendi. Otomobil şoförü H.E.E'ye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Sürücünün otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu, konunun adli sürecinin ise devam ettiği bildirildi.

        DHA'da yer alan habere göre de tarafların birbirinden şikayetçi olmasının ardından polis ekipleri, otomobil sürücüsüne 180 bin lira, TIR şoförüne ise kaza yerini terk ettiği gerekçesiyle 10 bin lira ceza uyguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Mersin
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geldi!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        "Bosna kasabı" Mladic'e üst düzey devlet töreni
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Oyun ve sinema arasındaki sınırlar
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası