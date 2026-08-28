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        Haberler Gündem Eğitim MEB açıkladı! Kamuda çalışan velilere 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak idari izin

        MEB açıkladı! Kamuda çalışan velilere 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak idari izin

        Millî Eğitim Bakanlığınca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçirilecek. Uyum eğitimleri kapsamında veliler de sürece etkin olarak katılacak, bu çerçevede kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
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        Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu Genelgede yer alan, uyum eğitimleri ve aile katılım etkinliklerinin Bakanlıkça belirlenen takvim ve program çerçevesinde ailenin sürece etkin katılımı esas alınarak gerçekleştirilmesine ilişkin hüküm doğrultusunda, yeni eğitim öğretim yılında ailelerin çocuklarının okula uyum süreçlerine daha etkin katılımı sağlanacak.

        Bu kapsamda, okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik 7-11 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek uyum eğitim programlarından başlayarak ailelerin eğitim sürecine bütüncül bir yaklaşımla etkin katılımının sağlanması ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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        VELİLER UYUM SÜRECİNE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KATILACAK

        Aileyi güçlendirecek politikalara yön vermesi amacıyla ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilecek program kapsamında okul öncesi eğitim, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrenci velilerinin 7-11 Eylül 2026 tarihlerindeki uyum haftası eğitimlerine etkin katılımı sağlanacak.

        Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinden kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazı doğrultusunda; kamuda çalışan ebeveynlerden biri, talep etmeleri halinde uyum haftası eğitimlerinde öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumunun ders saatlerine uygun olarak 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

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        "Ailemle Okul Yolu Programı" yıl boyunca devam edecek

        Uyum eğitimleriyle başlayacak aile katılımı yalnızca uyum haftasıyla sınırlı kalmayacak. Aile katılımı, gelişim ve rehberlik uygulamaları "Ailemle Okul Yolu Programı" adı altında birbiriyle ilişkilendirilerek eğitim öğretim yılının tamamına yayılacak.

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