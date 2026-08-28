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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Putin ile verimli görüşmeler yaptım, NATO topraklarına saldırmayacaktır

        ABD Başkanı Trump: Putin ile verimli görüşmeler yaptım, NATO topraklarına saldırmayacaktır

        ABD Başkanı Trump, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırı yapıp yapmayacağıyla ilgili tartışmalara ilişkin "Putin'le verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:53 Güncelleme:
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        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilerinin olduğuna işaret ederek "(Putin'le) Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        Trump, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırı yapıp yapmayacağıyla ilgili tartışmalara değinerek, Moskova'nın bu yönde bir adım atacağını düşünmediğini vurguladı.

        ABD Başkanı, konuyla ilgili bir soruya, "(Putin'le) Onunla verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacaktır." yanıtını verdi.

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        Rusya ile İran arasında "nükleer programa" ilişkin yapıldığı belirtilen son görüşmeleri de yorumlayan Trump, Moskova'ya bu konuda bir yaptırım getirmeye açık kapı bıraktı.

        Yaptırımla ilgili kararın "duruma bağlı" olduğunu söyleyen ABD Başkanı, bu süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

        MOSKOVA'YA GİZLİ ZİYARET

        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya gerçekleştirdiği gizli ziyaretin amacının, "NATO üyesi ülkelere ve Baltık devletlerine yönelik saldırılardan kaçınmaları" konusunda Rus yetkilileri uyarmak olduğu iddia edilmişti.

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        Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Ratcliffe'in ziyaretinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye saldırı düzenleyerek NATO'nun kararlılığını test edebileceğini öngören yakın zamandaki ABD istihbarat değerlendirmelerinin ardından gerçekleştiğini belirtmişti.

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