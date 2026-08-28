Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Akil: Aklımı kaybedeceğim!

        Pelin Akil: Aklımı kaybedeceğim!

        Ünlü oyuncu Pelin Akil, metal kaşıkların vücuduna yapıştığı anları paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akil, takipçilerinden açıklama istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Aklımı kaybedeceğim!"

        Pelin Akil, sosyal medyadan paylaştığı ilginç videoyla dikkat çekti. Metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğunu fark eden ünlü oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşarak, durumun nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama istedi.

        Kaşıkların vücudunda durduğunu gösteren Akil, şaşkınlığını, "Aklımı kaybedeceğim. Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?” sözleriyle dile getirdi.

        REKLAM

        Başına gelen durumun bir açıklamasının olup olmadığını merak eden Akil, "Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey, Pelin falan der misiniz bana" diyerek takipçilerine seslendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #pelin akil
        #kaşık
        #metal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi