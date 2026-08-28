Pelin Akil: Aklımı kaybedeceğim!
Ünlü oyuncu Pelin Akil, metal kaşıkların vücuduna yapıştığı anları paylaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akil, takipçilerinden açıklama istedi
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
Pelin Akil, sosyal medyadan paylaştığı ilginç videoyla dikkat çekti. Metal kaşıkların vücudunda düşmeden durduğunu fark eden ünlü oyuncu, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşarak, durumun nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama istedi.
Kaşıkların vücudunda durduğunu gösteren Akil, şaşkınlığını, "Aklımı kaybedeceğim. Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu?” sözleriyle dile getirdi.
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Başına gelen durumun bir açıklamasının olup olmadığını merak eden Akil, "Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey, Pelin falan der misiniz bana" diyerek takipçilerine seslendi.
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