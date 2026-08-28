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        Haberler Dünya Trump, Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

        Trump, Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

        ABD Başkanı Trump, bir süredir Kanada ile yaşadığı gerilimin ardından Kanada sınırındaki Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren kararnameyi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:57 Güncelleme:
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        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği

        ABD Başkanı Donald Trump, ticari gerilimin yükseldiği Kanada'nın sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza attı.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde, Ontario Gölü'nün adını değiştiren kararnameyi imzaladı.

        Trump, kararnameye ilişkin açıklamasında, söz konusu gölün New York ile Ontario arasında yer aldığını ve buranın adının "Amerika Gölü" olmasının çok normal olduğunu ifade etti.

        Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlatan Trump, bu adımı atmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

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        Trump ile Ontario Başbakanı arasında atışma

        İki ülke arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobillere, kamyonlara, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını açıklamıştı.

        Kanada Başbakanı Mark Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini söylemişti.

        Ontario Başbakanı Doug Ford da katıldığı bir programda ABD'nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmiş, Trump da bu eleştirileri "böbürlenme" şeklinde nitelendirmişti.

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