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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı açık, İran ile konuşmak istemiyoruz

        ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı açık, İran ile konuşmak istemiyoruz

        ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savunarak "İran ile konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:17 Güncelleme:
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        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve tankerlerin petrol taşımaya devam ettiğini belirterek "(İran'la) Konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz." dedi.

        ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir kararname imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını cevapladı.

        İran'ın şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu ve askerlerin maaşının ödenemediğini savunan Trump, Tahran'ın askeri kapasitesinin de büyük ölçüde tahrip edildiğini ileri sürdü.

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        Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savunan Trump, "Dün gece boğazdan 24 tanker geçirdik. Sürekli tanker geçiriyoruz. Bunu çok açık bir şekilde söylüyorum. Bu, askeri operasyonları bitirdiğimiz anlamına gelmez ama bitirdik. Şu anda Hürmüz Boğazı açık. İran'a hiçbir şey geçemiyor." değerlendirmesini yaptı.

        İran'la yakın zamanda müzakerelere dönmeyi düşünüp düşünmedikleri yönündeki bir soruya yanıt veren ABD Başkanı, "(İran'la) Konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz. Görüşmek ya da başka bir şey yapmak niyetinde değiliz." dedi.

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        Kendileri için Hürmüz Boğazı'nın tanker geçişine açık olmasının önemli olduğunu yineleyen Trump, her gün ciddi miktarda petrolün boğazdan geçerek dünyaya dağıtıldığını ifade etti.

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        #ABD Başkanı Trump
        #iran
        #haberler
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