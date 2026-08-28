Bingöl'de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 5 yaralı
Bingöl'ün Genç ilçesinde gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenden hafif ticari araç 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de ağır yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi.
Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne giden Mehmet Akgönül yönetimindeki hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada demir yığını haline dönüşen araçta bulunan Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise bulundukları yerden çıkarılarak, ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.