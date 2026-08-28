Coyote, Acme'ye Karşı sinemada, Sertab Erener sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta kültür sanat takvimi yine dopdolu… Sinemada üç dikkat çekici yapım beyazperdede izleyiciyle buluşuyor.

Coyote, Acme’ye Karşı, Acme ürünlerinin Roadrunner’ı yakalama çabalarını sürekli boşa çıkarmasının ardından Wile E. Coyote’un, Acme şirketine dava açmak için bir avukat tutmasını konu alıyor.

Oyuncu kadrosunda Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley ve Guy Pearce gibi isimlerin yer aldığı Köpek ve Yıldızlar, kıyamet sonrası dünyada hayatta kalmaya çalışan genç pilot Hig ile askeri hayatta kalma uzmanı Bangley’nin hikâyesini anlatıyor.

Monica Barbaro, Callum Turner ve Maya Hawke’ın rol aldığı Sadece Bir Gece, tek gecelik ilişkilerin yılın yalnızca bir gününde serbest olduğu New York’ta, romantizme inanan Allie ve Owen’ın tesadüfen tanışmasını ve aşkı arayışını anlatıyor.

TİYATRO

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’yı aynı sahnede buluşturan, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini anlatan Ballı Süt, 6 Eylül’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahneleniyor.

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KONSER

Müzik dünyasının önemli isimleri bu hafta Harbiye sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye’nin dünyaca tanınan piyanist ve bestecilerinden Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle 2 ve 3 Eylül’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda iki gece üst üste sahne alacak.

Sanatçı Sertab Erener ise 4 ve 5 Eylül 2026 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını seslendirecek.

SERGİ

Sanatçı Adviye Bal’ın Ortak Köken sergisi, genetik miras, kolektif hafıza ve bireysel varoluş arasındaki ilişkiyi sorgulayan eserleriyle 6 Eylül’e kadar İstiklal Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.