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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji açıkladı! Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler

        Meteoroloji açıkladı! Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:07 Güncelleme:
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        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı Bulutlu 26°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 27°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 27°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 25°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 26°

        Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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