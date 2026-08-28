Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleri ile Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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İstanbul Parçalı Bulutlu 26° Ankara Parçalı Bulutlu 27° İzmir Güneşli 34° Antalya Güneşli 39° Trabzon Sağanak Yağış 27° Bursa Parçalı Bulutlu 25° Adana Sağanak Yağış 35° Diyarbakır Kısmen Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Sağanak Yağış 26°

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çorum, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.