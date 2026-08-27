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        Haberler Magazin 'Optimus Prime'ın sesi Peter Cullen hayatını kaybetti

        'Optimus Prime'ın sesi Peter Cullen hayatını kaybetti

        'Transformers' serisinde Optimus Prime karakterini seslendiren dünyaca ünlü dublaj sanatçısı ve oyuncu Peter Cullen, Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:44 Güncelleme:
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        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti

        'Transformers' serisinde Autobot'ların lideri Optimus Prime'ı seslendiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu Peter Cullen, hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberini menajeri ve ailesi duyurdu.

        Sanatçının menajeri, Cullen'ın çarşamba günü Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirdiğini belirtirken, ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        Son anlarını sevdiklerinin yanında geçirdiği belirtilen usta sanatçının ailesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Peter Cullen, ailesinin yanında huzur içinde vefat etti. O, dünya çapındaki sayısız arkadaşının ve hayranının kalbinde yaşamaya devam edecek. Ailesi olarak, onun olağanüstü mirasını topluluklarınıza hizmet ederek, başkalarına şefkat, dürüstlük ve sadakatle önderlik ederek onurlandırmanızı ve her zaman onun "Nazik olmak için yeterince güçlü olun" sözünü hatırlamanızı rica ediyoruz.

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        1980'lerde yayınlanan orijinal 'Transformers' animasyon dizisinde Optimus Prime karakterine hayat veren Cullen, Michael Bay imzalı sinema film serisinde de aynı rolle izleyici karşısına çıkmıştı. Sanatçı ayrıca 1987 yapımı 'Predator' filmindeki Predator seslendirmesinin yanı sıra 'Winnie The Pooh'da Eeyore, 'Chip 'n Dale Rescue Rangers'da Monterey Jack ve 'Knight Rider'da (Kara Şimşek) KARR karakterlerini de seslendirmişti.

        Transformers: Prime'da 'Animasyon Programında Üstün Performans Sergileyen Oyuncu' dalında Emmy'ye aday gösterilmiş ve Çocuk ve Aile Emmy Ödülleri’nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü almıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, Shutterstock

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        #Transformers
        #Peter Cullen
        #Optimus Prime
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