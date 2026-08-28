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        Haberler Dünya Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!

        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!

        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde büyük bir buzul parçasının çökmesinin ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 469'a yükseldi. Çoğunluğu turist 1300'ü aşkın kişinin ise kayıp olduğunu bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:36 Güncelleme:
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        Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 469'a yükseldiği bildirildi.

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        Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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        Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmalarında helikopterlerin görevlendirildiğini ifade etti.

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        Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

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        Nepal'de meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

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        Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

        Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

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        Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
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