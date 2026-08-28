İlayda Akdoğan ve Ege Gür'ün tatil keyfi
Oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi Ege Gür ile Bodrum Bitez'de görüntülendi. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikili, bir ara denizde romantik anlar yaşadı
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:22 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İlayda Akdoğan, iş insanı sevgilisi Ege Gür ile birlikte Bitez'deki bir plajda objektiflere yansıdı.
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Tatil için arkadaş gruplarıyla Bodrum'u tercih eden çift, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.
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Akdoğan ve sevgilisi, yakın arkadaşları Ala Tokel ile birlikte denize girerek uzun süre yüzdü.
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Üçlüden ilk ayrılan Tokel olurken, sosyal medya fenomeni sevgilileri baş başa bıraktı.
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İlayda Akdoğan ve Ege Gür, denizin ortasındaki dubalara geçti.
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Çift, bir ara serin sularda aşka geldi.