Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar İlayda Akdoğan ve Ege Gür'ün tatil keyfi

        İlayda Akdoğan ve Ege Gür'ün tatil keyfi

        Oyuncu İlayda Akdoğan, sevgilisi Ege Gür ile Bodrum Bitez'de görüntülendi. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikili, bir ara denizde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 07:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İlayda Akdoğan, iş insanı sevgilisi Ege Gür ile birlikte Bitez'deki bir plajda objektiflere yansıdı.

        2

        Tatil için arkadaş gruplarıyla Bodrum'u tercih eden çift, gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

        3

        Akdoğan ve sevgilisi, yakın arkadaşları Ala Tokel ile birlikte denize girerek uzun süre yüzdü.

        4

        Üçlüden ilk ayrılan Tokel olurken, sosyal medya fenomeni sevgilileri baş başa bıraktı.

        5

        İlayda Akdoğan ve Ege Gür, denizin ortasındaki dubalara geçti.

        6

        Çift, bir ara serin sularda aşka geldi.

        7

        İkili, sık sık birbirlerini öperek mutluluklarını gözler önüne serdi.

        8

        Denizin keyfini çıkaran İlayda Akdoğan ve Ege Gür, daha sonra sudan çıkıp tuzlu sudan arınmak için duş aldı.

        9

        Oldukça keyifli oldukları gözlenen ikili, güneşlenmek üzere şezlonglarına doğru yürüdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlayda Akdoğan
        #Ege Gür
        #Ala Tokel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz
        Trump: Hürmüz açık, İran ile konuşmak istemiyoruz
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        ABD, pankreas kanserinde çığır açan tedaviyi onayladı
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        Trabzonspor'dan Avrupa Ligi'ne veda!
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        "Eşim hakkında asla konuşmayın!"
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Galatasaray'da santrfor hareketliliği!
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Gürlek: Şahin’in sözleri dosyayla örtüşmüyor
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        Beşiktaş kaybetti ama Avrupa Ligi biletini aldı
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        WhatsApp grubundan uygulama noktalarını paylaştılar!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Eray Yazgan'dan transfer sözleri!
        Sır perdesi aralanıyor mu?
        Sır perdesi aralanıyor mu?