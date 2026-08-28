Bindiği üç savaş gemisi de battı ama o hepsinden sağ çıktı! Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi

Tarih sayfaları, çok fazla can kaybının ve yıkımın yaşandığı zorlu savaşlarını anlatırken araya karışan bir hikâye var. Bu hikâye Mayıs 1941'de başlıyor... İkinci Dünya Savaşı’nın en sert geçtiği taraflardan birindeyiz, yani Atlas Okyanusu’nda. İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli aktörü olan Alman donanmasının dev zırhlısı Bismarck, İngiliz savaş gemilerinin saldırısına ancak 27 Mayıs’a kadar dayanabiliyor ve o gün geldiğinde denizin serin sularına gömülüyor. Gemideki 2 bin 200 kişilik mürettebattan yalnızca 114 kişi batmaktan kurtulabiliyor.

ALMAN ZIRHLISINDAN SAĞ KURTULDU

Dev Alman zırhlısı Bismarck'ın serin sulara gömüldüğü o saldırıda gemiden sağ kurtulan biri daha var. Yaygın anlatıya göre 'batmayan Sam' adıyla bilinen bir kedi... Bismarck zırhlısı battıktan sonra İngiliz destroyer gemisi HMS Cossack, deniz yüzeyinde hayatta kalanları kurtarmak için açılıyor ve suda yüzen bir tahta parçasının üzerinde siyah-beyaz bir kediyle karşılaşıyor.

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Mürettebat için oldukça şaşırtıcı ve komik olan bu durum karşısında kedi hemen kurtarılıyor ve kendisine ilk olarak Oscar adı veriliyor. Bugünden sonra HMS Cossack gemisinin yeni bir mürettebat üyesi daha oluyor: Alman Bismarck'ının kalıntıları arasında denizde bulunan Oscar. İngiliz gemisi Oscar ile yeni bir maceraya adım atmıştı. Batan Alman zırhlısından sağ kurtulan Oscar’ın da başına gelecek daha çok şey vardı.

BULUNDUĞU İKİNCİ GEMİ DE PATLATILDI

Bismarck’tan kurtulan Oscar, ömrünün sonraki birkaç ayını İngiliz HMS Cossack’ta sürdürdü. Ancak Oscar'ın bu macerası da bir sınava tabii tutuldu. Takvimler 23 Ekim 1941’i gösterdiğinde, savaşın yüzü bir kez daha görünür oldu ve destroyer gemisi, Alman denizaltısı tarafından torpidoyla patlatıldı. Saldırı sırası Almanlara gelmişti ve destroyer gemisi saldırıdan sonra geri çekilmeye çalışsa da sadece dört gün sonra battı.

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İngiliz HMS Cossack battıktan sonra hayatta kalanlardan biri yine aynı kedi yani İngilizlerin ona taktığı isimle Oscar oldu. Bu kez Almanlar tarafından sahiplenilen kedi HMS Ark Royal uçak gemisine alınır. Ancak daha önce alındığı iki gemide yaşadıkları yetmezmiş gibi Oscar'ın bindiği gemide yeniden başına iş açılır.

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İki gemi faciasından sağ çıkması yeterince garip olan Oscar'a “Batmayan Sam”adı verilir. Batmayan Sam, adına yakışır bir macera daha atlatır.

ÜÇÜNCÜ GEMİ DE KARANLIK SULARA SÜRÜLENDİ

Sam'in üçüncü evi olan Ark Royal, Bismarck’ın batırılmasında önemli rolü olan İngiliz gemilerinden biriydi. 13 Kasım 1941’de Sam için sular yeniden hareketlendi. Savaş tüm şiddetiyle devam ediyordu ve kaçınılmaz olan yaşandı, Ark Royal; Alman denizaltısı torpidosuyla vuruldu ve batırıldı. Bu kez gemideki insanların büyük kısmı kurtarıldı ve elbette Batmayan Sam de kurtarılanlardan biriydi...

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Royal Museums Greenwich’in aktardığı hikâyeye göre Sam de yine suyun üzerinde yüzen bir tahta parçasından kurtarıldı. Kedi Sam, daha fazla denizlerde sürüklenmedi ve Belfast’taki bir denizciler yurduna gönderildi. Sam karaya çıktığında İkinci Dünya Savaşı bitmemişti ama savaşın bittiğini de gördü ve 1955’te hayatını kaybetti.

'BATMAYAN SAM' EFSANESİNİN ARDINDAKİ SIR

İkinci Dünya Savaşı'nın deniz muharebesi bölümünde anlatılan bu hikayenin temeli Royal Museums Greenwich’te yer alan pastel boyalı bir kedi resmi. Royal Museums Greenwich, koleksiyonunda Sam’e ait olduğu söylenen bir portre bulunduruyor ve bu tabloyu koruyor; ancak müzenin bu tabloyu korumasına rağmen kedinin gerçekten Bismarck’tan kurtarılan bir kedi olup olmadığı konusunda endişeleri var.

Müzenin iddiasına göre Sam'e ait olduğu söylenen fotoğraflar birbiriyle uyuşmuyor. Bismarck’tan kurtulanların anlattıklarında da Sam'e ait bir ize rastlanmadığı söyleniyor. Royal Museums Greenwich’in kedi resminin kaydedildiği sayfada düştüğü nota göre Sam'in gemideki mürettebattan birinin gizli evcil hayvanı olabileceği de düşünülüyor. Hatta Sam'in İngiliz gemilerinden birindeki Simon adlı kediyle karıştırıldığı da düşünülüyor. Batmayan Sam’in hikâyesi, İkinci Dünya Savaşı’nın en popüler hikâyelerinden biri.

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