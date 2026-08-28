Güzellik yarışmalarında kurallar değişti. Bir zamanlar hiç evlenmemiş ve çocuksuz bir kadın olmanın en önemli şartlardan biri olduğu yarışmalarda bu kural, pek çok ülkede rafa kaldırılmış durumda. Ama yine de uygulamada nadir görülebilen bir durum.

2026 ABD Güzellik Yarışması'nın kazananı Justus Kelley, tersine çevrilmiş kurala uyan isim olarak tarihe geçti. ABD'nin Virginia eyaletinin güzeli olarak Miss USA'e katılan Kelley, dün Florida'daki Adrienne Arsht Sahne Sanatları Merkezi'nde düzenlenen finalde sahneye çıkarak birincilik tacını kazandı.

REKLAM

31 yaşındaki güzellik kraliçesi, ABD Güzellik Yarışması'nı (Miss USA) kazanan ilk anne ve ilk evli kadın olarak tarih yazdı.

ABD Güzellik Yarışması, 2023 yılında bazı kurallarda değişiklik yaparak önceki yaş sınırlarını kaldırdı ve annelerin de yarışmaya katılmasına izin verdi.

Hem evli hem de anne olan Kelley, ABD'de bu iki kategoride de yarışmayı kazanan ilk kişi oldu.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ YÜZ BİNLERCE DOLAR

Bu yılki Miss USA yarışmasının ödül paketinin değeri 685 bin doların üzerinde. Kelley'e 'ABD Güzeli' ünvanı, 150 bin dolarlık para ödülü, Miami'de lüks bir apartman dairesinde bir yıllık kira, bir lüks araç, Kainat Güzellik Yarışması için 30 bin dolarlık kıyafet ve bir tatil evi kulübü gibi avantajlarla birlikte geldi.