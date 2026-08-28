Financial Times'ın haberine göre Venezuela, OPEC'ten ayrılma planlarına yönelik senaryoları inceliyor. Habere göre Venezuelalı kaynaklar ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerde çıkış fikrinin gündeme geldiğini ve henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili hemen bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) çekilme kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir iktidarda olan Nicolas Maduro'yu devirip ülkenin petrol satışlarının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Caracas'ta yaşanan kapsamlı siyasi yeniden yapılanmayı gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olup görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, her iki ülkenin müzakerecileri bu teklifi görüşüyor.

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Kaynaklardan bazıları, görüşülen olası bir düzenlemenin, birkaç petrol sahası için 100 yıllık bir kiralama sözleşmesi olduğunu belirtti. Beyaz Saray, daha önce Axios tarafından bildirilen görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Venezuela Enformasyon Bakanlığı yetkilisi ise Perşembe günü yorum talebine hemen yanıt vermedi.

YAPTIRIMLARDAN ETKİLENMİŞTİ

Bir zamanlar OPEC'in önde gelen bir üyesi olan Venezuela'nın önemi, ABD yaptırımları ve iç karışıklıklar nedeniyle petrol endüstrisinin çökmesiyle azalmıştı. Bloomberg anketine göre, ülke Temmuz ayında günde 1,16 milyon varil petrol üretti ve bu, on yıl öncesine göre üretimin yarısından daha az. Ancak üretim bu yıl arttı.

Üretiminin azalması göz önüne alındığında, Venezuela'nın olası çıkışının, şu anda ABD'nin İran'la savaşının şok dalgalarıyla şekillenen küresel petrol piyasaları üzerinde kısa vadede fazla bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak Irak ve diğer ülkelerin üyelik yükümlülüklerine ilişkin kamuoyundaki hayal kırıklığı nedeniyle bu fikir giderek daha fazla destek buluyor. Sadece dört ay önce Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC'ten ayrılacağını açıklayarak grubun birliğini ilk kez ciddi anlamda tehdit etmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.