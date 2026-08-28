Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Enerji
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.592,61 %0,12
        DOLAR 48,2451 %0,24
        EURO 56,2042 %0,09
        GRAM ALTIN 7.139,94 %0,24
        BITCOIN 79.760,00 %-0,43
        FAİZ 40,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,24 %1,84
        GBP/TRY 65,5906 %0,09
        EUR/USD 1,1644 %-0,08
        BRENT PETROL 87,53 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 11.673,81 %0,24
        Haberler Ekonomi Enerji Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor

        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor

        Financial Times'ın haberine göre Venezuela, OPEC'ten ayrılma planlarına yönelik senaryoları inceliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 09:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor

        Financial Times'ın haberine göre Venezuela, OPEC'ten ayrılma planlarına yönelik senaryoları inceliyor. Habere göre Venezuelalı kaynaklar ABD'li yetkililerle yapılan görüşmelerde çıkış fikrinin gündeme geldiğini ve henüz nihai bir karar alınmadığını söyledi. Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili hemen bir açıklama yapmaktan kaçındı.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) çekilme kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir iktidarda olan Nicolas Maduro'yu devirip ülkenin petrol satışlarının kontrolünü ele geçirmesinden bu yana Caracas'ta yaşanan kapsamlı siyasi yeniden yapılanmayı gözler önüne seriyor.

        Konuyla ilgili bilgi sahibi olup görüşmelerin gizli olması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, her iki ülkenin müzakerecileri bu teklifi görüşüyor.

        REKLAM

        Kaynaklardan bazıları, görüşülen olası bir düzenlemenin, birkaç petrol sahası için 100 yıllık bir kiralama sözleşmesi olduğunu belirtti. Beyaz Saray, daha önce Axios tarafından bildirilen görüşmeler hakkında yorum yapmayı reddetti. Venezuela Enformasyon Bakanlığı yetkilisi ise Perşembe günü yorum talebine hemen yanıt vermedi.

        YAPTIRIMLARDAN ETKİLENMİŞTİ

        Bir zamanlar OPEC'in önde gelen bir üyesi olan Venezuela'nın önemi, ABD yaptırımları ve iç karışıklıklar nedeniyle petrol endüstrisinin çökmesiyle azalmıştı. Bloomberg anketine göre, ülke Temmuz ayında günde 1,16 milyon varil petrol üretti ve bu, on yıl öncesine göre üretimin yarısından daha az. Ancak üretim bu yıl arttı.

        Üretiminin azalması göz önüne alındığında, Venezuela'nın olası çıkışının, şu anda ABD'nin İran'la savaşının şok dalgalarıyla şekillenen küresel petrol piyasaları üzerinde kısa vadede fazla bir etkisi olması beklenmiyor. Ancak Irak ve diğer ülkelerin üyelik yükümlülüklerine ilişkin kamuoyundaki hayal kırıklığı nedeniyle bu fikir giderek daha fazla destek buluyor. Sadece dört ay önce Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC'ten ayrılacağını açıklayarak grubun birliğini ilk kez ciddi anlamda tehdit etmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #opec
        #enerji
        #ekonomi
        #Venezuela
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi