Yeni James Bond için altı aday belirlendi
Daniel Craig'in beş kez canlandırdığı James Bond rolünü bırakmasının ardından, serinin yeni filmi için yeni oyuncu aranmaya devam ediyor. Oyuncu bulma arayışında kritik noktaya gelinirken, altı adayın belirlendiği ve eylülde deneme çekimlerine başlanacağı öğrenildi
Daniel Craig'in rolü bırakmasının ardından, yeni James Bond arayışında sona yaklaşıldı. '007' kod adlı ajanı oynaması için aktör bulma arayışının kritik bir aşamaya girdiği ve altı oyuncunun eylül ayı başlarında ekran testlerine hazırlanmakta olduğu bildirildi. Page Six'e göre, aday listesinde Jack Barton, Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal ve Harris Dickinson yer alıyor.
Daniel Craig, '007' rolünde en son 2021'de vizyona giren 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time to Die) filminde yer aldı ve ardından rolü devralacak oyuncunun kimliği resmi olarak henüz doğrulanmadı.
İngiliz romancı Ian Fleming tarafından 1953'te yaratılan kurgusal bir karakter olan James Bond'un beyazperdeye uyarlaması için, oyuncu seçimi direktörü Nina Gold'un, istenen Bond profiline uyan yetenekleri bulmak için İngiltere genelinde arama yaptığı belirtildi.
James Bond rolü için Jack Barton, en büyük sürpriz olarak ortaya çıktı. Oyuncu; Elordi, Mescal, Turner, Lowden ve Dickinson'a kıyasla uluslararası alanda çok daha az tanınmış bir isim.
Barton'ın rol aldığı yapımlar arasında 'Heartstopper', 'SAS: Rogue Heroes' ve 'Poor Things' bulunuyor. Diğer aday isimlere kıyasla sınırlı ekran deneyimi, özellikle deneme sürecine dahil edilen diğer isimlerle karşılaştırıldığında, onun bu pozisyonda yer almasını daha dikkat çekici kılıyor.
Jacob Elordi; 'Euphoria', 'Priscilla' ve 'Saltburn'deki rolleriyle Hollywood'un en tanınmış genç oyuncularından biri haline geldi.
Paul Mescal ise 'Normal People', 'Aftersun' ve 'Gladiator II' gibi projelerle ün kazandı.
Yaz boyunca Dua Lipa ile gösterişli düğünü ve uzun süren balayı dönemiyle gündeme gelen, sık sık paparazzilerin radarına giren Callum Turner'ın adı da bugüne dek defalarca James Bond rolüyle anıldı. Turner, 'Fantastik Canavarlar' serisi ile 'The Boys in the Boat', 'Eternity', 'Assassin's Creed' gibi önemli yapımlarla adını duyurdu.
Bir başka Bond adayı Harris Dickinson da 'Triangle of Sadness', 'The Iron Claw', 'Babygirl' ve 'Blitz' gibi filmlerde rol almasıyla tanınıyor.
Jack Lowden, son haftalarda rol için adı geçen haberlerle yeniden ilgi odağı oldu. Oyuncu, 'Slow Horses' filminde River Cartwright rolüyle geniş çapta tanındı.
Oyuncu seçimi süreci, Amazon MGM Stüdyoları için bir sonraki Bond filmini yöneteceği doğrulanan yönetmen Denis Villeneuve tarafından denetleniyor. Amy Pascal ve David Heyman filmin yapımcılığını üstlenirken, Steven Knight senaryoyu yazıyor. Amazon MGM, Bond'u canlandıracak bir sonraki oyuncuyu henüz resmi olarak açıklamadı ve bildirilen aday listesi stüdyo tarafından doğrulanmadı.
Gündemdeki altı oyuncu, Amazon MGM'nin seriyi farklı yönlerden ele alabileceği şeklinde yorumlara neden oldu. Elordi, Mescal, Turner, Lowden ve Dickinson, son dönemde önemli işlere imza atmış tanıdık isimlerken. Barton ise Bond gibi büyük ölçekli bir seri için oldukça alışılmadık bir seçim olarak görünüyor.