Yeni James Bond için altı aday belirlendi

Daniel Craig'in rolü bırakmasının ardından, yeni James Bond arayışında sona yaklaşıldı. '007' kod adlı ajanı oynaması için aktör bulma arayışının kritik bir aşamaya girdiği ve altı oyuncunun eylül ayı başlarında ekran testlerine hazırlanmakta olduğu bildirildi. Page Six'e göre, aday listesinde Jack Barton, Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal ve Harris Dickinson yer alıyor.

Daniel Craig, '007' rolünde en son 2021'de vizyona giren 'Ölmek İçin Zaman Yok' (No Time to Die) filminde yer aldı ve ardından rolü devralacak oyuncunun kimliği resmi olarak henüz doğrulanmadı.