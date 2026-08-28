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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Tencent’ten yeni açık kaynak yapay zeka modeli

        Tencent’ten yeni açık kaynak yapay zeka modeli

        Çinli teknoloji devi Tencent, yazılım mühendisliği, araştırma ve finansal analiz gibi görevlere yönelik yeni açık kaynak yapay zeka modelinin önizleme sürümünü duyurdu. Hy4 adlı model, toplam 770 milyar parametreye sahip "mixture-of-experts" mimarisiyle dikkat çekerken, her istekte yalnızca yaklaşık 49 milyar parametre kullanılıyor. Şirket, modeli CodeBuddy ve WorkBuddy gibi ürünlerine entegre etmeyi planlıyor.

        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 13:15 Güncelleme:
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        Çinli devden yeni açık kaynak yapay zeka!

        Yapay zeka teknolojileri, iş dünyasından akademiye kadar pek çok alanda dönüşüm yaratıyor. Kod yazımını kolaylaştıran, araştırmalarda hız sağlayan ve finansal analizlerde derinlik sunan yeni modeller, üretkenliği artırırken aynı zamanda teknoloji şirketleri arasındaki rekabeti de kızıştırıyor. Tencent’in Hugging Face üzerinden duyurduğu Hy4 preview modeli, bu yarışta Çinli devin iddialı bir adımı olarak öne çıkıyor.

        Şirket yayımladığı açıklamada, kodlama, araştırma ve finansal analiz gibi alanlara odaklanan yeni açık kaynak yapay zeka modelinin önizleme sürümünü duyurdu.

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        Hy4, “mixture-of-experts” (uzmanların karışımı) tasarımını kullanıyor. Toplam parametre sayısı 770 milyar olarak açıklanırken, herhangi bir metin isteğinde yalnızca yaklaşık 49 milyar parametrenin devreye girdiği belirtildi. Bu yaklaşım, yüksek kapasiteyi daha verimli kullanmayı hedefliyor.

        ENTEGRASYON PLANLARI

        Tencent, modeli kendi ürünleriyle birlikte kullanmayı planladığını açıkladı. Bunlar arasında CodeBuddy ve WorkBuddy yer alıyor. Şirket, modelin karmaşık sorularda bazen gerekenden daha uzun süre harcayabildiğini ve kendi cevaplarını fazla doğrulama eğiliminde olabileceğini de not düştü.

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        YAPAY ZEKA YATIRIMLARI HIZLANIYOR

        Bu açıklama, Tencent’in giderek daha rekabetçi hale gelen yapay zeka pazarında yatırımlarını artırdığı bir döneme denk geliyor. Şirket, Nisan ayında Hunyuan 3.0 adlı büyük dil modelini tanıtmıştı. Bu, eski OpenAI araştırmacısı Yao Shunyu’yu yapay zeka platform geliştirme liderliğine getirmesinden sonraki ilk önemli sürümü olmuştu.

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        #TENCENT
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        #Çin teknoloji
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