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        Haberler Dünya Washington Post yazdı: Rusya "İran ile savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını" değerlendiriyor

        Washington Post yazdı: Rusya "İran ile savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını" değerlendiriyor

        Washington Post'a konuşan kaynaklar, Rusya'nın 'İran Savaşı nedeniyle ABD'nin zayıfladığını' değerlendirdiğini öne sürdü. ABD istihbaratına göre, bu durumun "Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına ve müttefiklerine karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu" savunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        WP yazdı: Rusya ABD'nin zayıfladığını düşünüyor

        ABD istihbaratına göre Rusya’nın, "İran ile savaş nedeniyle ABD’nin zayıfladığını" değerlendirdiği öne sürüldü.

        Washington Post gazetesinin konuya ilişkin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberinde, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe’in Moskova ziyareti ve Rusya’nın Washington’a ilişkin değerlendirmelerine dair iddialara yer verildi.

        Haberde, ABD istihbaratına göre, "Rusya’nın İran ile savaş nedeniyle ABD'nin zayıfladığını değerlendirdiği ve bu durumun Rusya'ya Avrupa'da Amerikan çıkarlarına ve müttefiklerine karşı eylemlerini tırmandırmak için bir fırsat sunduğu" savunuldu.

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        ​​​​​​​Söz konusu istihbarat değerlendirmesinin, Ratcliffe’in Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin öncesinde yapıldığı belirtilen haberde, CIA Direktörü'nün, Moskova'yı Ukrayna'ya karşı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardığı ve böyle bir adımın ters tepeceğini savunduğu öne sürüldü.

        Haberde, görüşlerine yer verilen bir kaynağa dayandırılarak, Ratcliffe’in Rus yetkililere, Rusya’nın Ukrayna'daki savaşı önemli ölçüde tırmandırması durumunda bunun ABD’yi Ukrayna’ya doğru iteceğini söylediği iddia edildi.

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        Haberde ayrıca aynı kaynağın, Ratcliffe'in Moskova ziyaretinin "Rusya'nın, ABD’nin tükenmiş olduğu ve müdahale edemeyeceği değerlendirmesiyle" ilgili olduğu iddiasına yer verildi.

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