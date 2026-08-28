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        Haberler Sağlık Fransa'da hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Fransa'da hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Fransa'da bir mahkeme ilk kez uzun yıllar hosteslik yapmış bir kadının meme kanseri olmasında kozmik radyasyonun rol oynadığını karara bağladı, meme kanseri meslek hastalığı sayıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:47 Güncelleme:
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        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı

        Fransa'nın resmi havayolları Air France'da hostes olan 59 yaşındaki Sophie Lainault, yakalandığı meme kanserinin çalışma koşullarından kaynaklandığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

        Hastalığının bir meslek kaynaklı olduğunun tanınmasını talep etti.

        Ülkenin güneybatısındaki Bayonne kentinde görülen davada, emsal niteliğinde bir kararı alındı.

        ÜÇ KANSEROJEN: KOZMİK RADYASYON, PASİF İÇİCİLİK VE GECE ÇALIŞMA

        BBC'nin haberine göre, mahkeme, kozmik radyasyonu, hosteslik mesleğinden kaynaklanan üç kanserojen nedenden biri olarak tanımladı.

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        Diğer ikisi pasif içicilik ve uzun süreli gece çalışma olarak gösterildi.

        Air France uçuşlarında sigara içilmesine 2000 yılına kadar izin veriliyordu ve mürettebat pasif içici olarak uçak içi dumanına maruz kalıyordu. Bu kararla, kanseri gerilemede olan Lainault, erken emekli olabilecek.

        Aynı zamanda tüm tedavi masrafları da Fransız sağlık sistemi tarafından karşılanacak.

        Avukatlara göre, bu karar benzer riske maruz kalan havacılık çalışanları için emsal teşkil edecek.

        12.600 SAATLİK UÇUŞUN YARISINDAN FAZLASI GECEYDİ

        Lainault, "En büyük dileğim, bu kararın bugüne kadar bu adımı atmaya cesaret edememiş diğer kadınları da cesaretlendirmesi" dedi.

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        Air France uçaklarında hostes ve daha sonra kabin amiri olarak görev yapan Lainault, 1989 ile 2019 arasında 12.600 saatlik uçuş yaptı. Bunların yarısından fazlası gece uçuşlarıydı.

        Paris'ten yapılan birçok uzun mesafeli yüksek irtifa uçuşu, Kuzey Kutbu'na yakın bir rotadan ilerliyor.

        Uçaklar bu noktada, uzaydan gelen radyasyona (güneşten ve diğer yıldızlardan gelen parçacıklara) en yoğun düzeyde maruz kalıyor.

        UÇUŞ GÖREVLİLERİ VE PİLOTLARDA KANSER ÖLÜMLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

        ABD'deki Harvard Tıp Fakültesi'nde bu ay yapılan bir araştırma, 500'den fazla farklı meslek grubu arasında uçuş görevlileri ve pilotlarda radyasyona bağlı kanser ölümlerinin en yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu.

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        Uçuş görevlileri arasında ölümlerin yaklaşık yüzde 6,9'unun, pilot ölümlerinin yüzde 6,7'si radyasyona bağlı kanserlerden kaynaklandığı açıklandı.

        Bu oranların, düzenli olarak radyasyona maruz kalan nükleer teknoloji uzmanları da dahil risk grubundaki mesleklerden daha yüksek olduğu kaydedildi.

        Yüksek irtifalarda uçak yolculuğunun insanları kozmik radyasyona maruz bıraktığı uzun zamandır biliniyor. Çoğu yolcu içinse bu doz önemsiz kabul ediliyor.

        Bu tür radyasyona kutuplarda daha yoğun maruz kalınıyor çünkü Dünya'nın manyetik alanı diğer yerlerde bir kalkan görevi görüyor.

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        Lainault'un avukatı Elisabeth Leroux, "Fransa'da meme kanseri ile bazı riskler arasındaki bağlantı hemşireler gibi bazı meslek grupları için kuruldu ancak bu, bir hostes için ilk kez oluyor" dedi.

        Air France, mahkemenin kararının gerekçesinin görülmediğini işaret ederek detaylı bir açıklama yapmadı.

        Kısa açıklamada, "Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği mutlak bir önceliktir" denildi.

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        #meme kanseri
        #Fransa
        #HOSTES
        #Meslek hastalığı
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