Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!

        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!

        Zonguldak'ta korkunç anlar yaşandı. Kentin Devrek ilçesinde bahçesinde gördüğü karartıyı domuz sanıp tüfekle ateş eden Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan'ı vurdu. Hastaneye kaldırılan Kenan Basan yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bahçesinde gördüğü karartıyı domuz sanıp tüfekle ateş eden Kemal Basan (50), kuzeni Kenan Basan’ı (51) vurdu. Hastaneye kaldırılan Kenan Basan, hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre feci olay, gece saatlerinde Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Kemal Basan, mısır bahçesine gelen domuzları avlamak için beklediği sırada iddiaya göre gördüğü karartıya domuz sanarak ateş açtı.

        Ses gelmesi üzerine koşup bakan Kemal Basan, kuzeni Kenan Basan’ı vurduğunu fark ederek yardım çağırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan Basan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Basan, jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Fotoğraftakiler Kenan Basan

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #ZONGULDAK
        #haberler
        #Kenan Basan
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!