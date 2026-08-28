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        Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi rakipleri belli oluyor

        UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Ülkemizden katılım sağlayan tek temsilcimiz olan Trabzonspor'un rakipleri de belli oluyor. İşte Trabzonspor'un olası rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Trabzonspor'un rakipleri belli oluyor

        UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kuraları bugün çekiliyor.

        Ülkemizin tek temsilcisi olan Trabzonspor'un rakipleri de belli oluyor. Kura çekimi saat 15.00'da başlayacak.

        UEFA Avrupa Ligi play-off turu elemelerinde Ferencvaros engeline takılan bordo-mavili ekip yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

        FATİH TEKKE İLE GALİBİYET YAŞAYAMADI

        Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ikinci Avrupa maçından da galibiyetle ayrılamadı. Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa sınavında Ferencvaros karşısında 1-0 ve 4-0'lık yenilgiler yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşımıştı.

        SALAH'TA AVRUPA'DA SESSİZ KALDI

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ta Avrupa'daki bordo-mavili takım formasıyla ilk iki maçta sessiz kaldı. Ligde İstanbul Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydeden Salah, Avrupa'da golle tanışamadı. Salah, müsabakanın 64. dakikasında da teknik direktör Fatih Tekke tarafından kenara alındı.

        2 MAÇTA 3 KIRMIZI KART GÖRDÜ

        Trabzonspor, Ferencvaros karşısındaki iki maçta toplam 3 kırmızı kart gördü. Trabzon'da oynan ilk karşılaşmada Nwaiwu kırmızı kart görürken Macaristan'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Malinovskyi, 57. dakikasında da Cabral kırmızı kart ile takımlarını 9 kişi bıraktı.

        KONFERANS LİGİ TORBALARI

        KONFERANS LİGİ TORBALARI 1. TORBA: Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco, Kopenhag

        2. TORBA: Midtjylland, Kızılyıldız, Gent, Panathinaikos, Pafos, Brighton

        3. TORBA: Lugano, Getafe, KuPS, Kuopio, Twente, Lincoln Red Imps, Borac

        4. TORBA: Sint-Trudiense, Brann, Hearts, Kairat Almaty, Trabzonspor, Universitatea Craiova

        5. TORBA: Riga, Hajduk Split, Jablonec, Nordsjaelland, Aarhus, Inter Escaldes

        6. TORBA: Thun, CSKA Sofia, Kauno Zalgiris, Mjallby, Iberia Tblisi, Egnatia

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        #trabzonspor
        #uefa konferans ligi
        #Ferencva
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