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        Yıldırım piknikte can aldı! 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti!

        Elazığ'da yıldırım faciası yaşandı. Olayda ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşındaki kız çocuğu, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Yıldırım piknikte can aldı!

        Elazığ'da ailesiyle birlikte piknik yapan 10 yaşındaki kız çocuğu, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre feci olay, önceki gün Cip Mesire Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Bara Berho (10), ailesiyle birlikte piknik yapmaya gitti.

        Bu sırada aniden etkili olan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte mesire alanına yıldırım düştü. Düşen yıldırım, 10 yaşındaki Berho'ya isabet etti. Ağır yaralanan kız çocuğu, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Burada ilk müdahaleleri yapılan çocuk, daha sonra Malatya'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından cenaze namazı kılınarak Asri Mezarlığa defnedildi.

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