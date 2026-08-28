10:20 28/08/2026

ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL ATAMADI

Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı. Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı. Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.