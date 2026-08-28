Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının eşleşmeleri belli oluyor. Kupaya 2. eleme turundan başlayan temsilcimiz Beşiktaş, rakiplerini geçerek lig aşamasına yükselmeyi başardı. Avrupa Ligi'ndeki tek takımımız olan Beşiktaş'ın lig aşamasında karşılaşacağı rakipler netleşiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının kuraları bugün çekiliyor.

        Ülkemizin tek temsilcisi olan Beşiktaş'ın rakipleri de belli oluyor. Kura çekimi saat 14.00'da başlayacak.

        Turnuvaya 2. eleme turundan başlayan siyah-beyazlılar, Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris'i mağlup ederek lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

        TEK YENİLGİYLE ÇIKTI

        Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı. Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini alsa da lig aşamasına yükseldi.

        AVRUPA'DA İLK GOLÜNÜ YEDİ

        Bu sezona üst üste 6 maçlık gol yememe serisiyle giren Beşiktaş, Avrupa'da ilk golünü Kauno Zalgiris'ten yedi. Midtjylland ve Hradec Kralove'nin yanı sıra Kauno Zalgiris'le oynanan ilk karşılaşmayla birlikte 5 Avrupa maçında kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, Litvanya'da oynanan müsabakada rakibinin golüne engel olamadı. Bu sezonki 6. Avrupa maçında ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, ligde de ilk golünü geçen hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildiği maçta yemişti. Beşiktaş böylelikle kalesinde gol gördüğü iki maçta da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu.

        ÜST ÜSTE 2 MAÇTA GOL ATAMADI

        Beşiktaş, Alanyaspor'un ardından Kauno Zalgiris karşısında da suskun kaldı. Bu sezon 6'sı Avrupa, 2'si lig olmak üzere bu sezon çıktığı 8 resmi maçta 9 gol atan siyah-beyazlı ekip, üst üste iki maçta rakip fileleri havalandıramadı. Oyuna forvet hattında Dusan Vlahovic'le başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilerleyen dakikalarda diğer forvetler Hyeon-gyu Oh ve Semih Kılıçsoy'u alsa da aradığı golü bulamadı.

        AVRUPA LİGİ TORBALARI

        1. TORBA: Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, AZ, Olympiakos, Real Sociedad, Marsilya

        2. TORBA: Ferencvaros, Viktoria Plzen, Union SG, Dinamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Prag, Rennes, Anderlecht

        3. TORBA: Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, J. Bialystok, Omonia, Celta Vigo

        4. TORBA: Hoffenheim, Beşiktaş, Torreense, Hapoel Be'er Sheva, NEC, Ararat Armenia, OFI, Lilleström, Levski Sofia

        KURA ÇEKİMİ MONAKO'DA

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini belirleyecek kura çekimi yarın Monako'da gerçekleştirilecek. Kura çekiminde siyah-beyazlı kulübü başkan Serdal Adalı'nın temsil etmesi bekleniyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #UEFA Avrupa Ligi
        #Serdal Adalı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        Katili, 2 yıl kâbusu yaşattı! Şerife'nin acılı annesi ve abisi konuştu!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Bahçedeki karartıyı domuz sandı! Dehşete sebep oldu!
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Hostesin meme kanseri 'meslek hastalığı' sayıldı
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!