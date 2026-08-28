TEK YENİLGİYLE ÇIKTI
Beşiktaş, bu sezon Avrupa'daki eleme macerasını 5 galibiyet, 1 yenilgiyle tamamlayarak lig etabına çıktı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, 3. turda Çekya'nın Hradec Kralove ekibini iki maçta da 1-0 yenerek play-off etabına adını yazdırdı. Beşiktaş, play-off'ta ise Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibiyle İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanırken, deplasmanda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar, Avrupa'da bu sezon ilk yenilgisini alsa da lig aşamasına yükseldi.