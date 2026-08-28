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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Roma Oosterwolde'den vazgeçti! Sağlık kontrolleri sonrası pürüz çıktı

        Roma Oosterwolde'den vazgeçti! Sağlık kontrolleri sonrası pürüz çıktı

        Sağlık kontrolleri sebebiyle 3 gündür Roma'da bulunan Jayden Oosterwolde için kötü haber geldi. İtalyan ekibi, Hollandalı futbolcunun ek sağlık kontrollerinin ardından transferinden vazgeçti. Oosterwolde'nin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde değiştiren Fenerbahçe'de kritik bir gelişme yaşandı.

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        Sarı-lacivertlilerin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılması bekleniyordu.

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        Serie A ekibi Roma, Oosterwolde'nin transferi için Fenerbahçe yönetimi ile anlaşmaya varmıştı.

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        İki takım arasında yapılan anlaşmaya göre Roma'nın Oosterwolde için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, sözleşmede 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunacağı aktarılmıştı.

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        Ayrıca anlaşmada 2 milyon euroluk ek bonus maddesinin de yer alacağı ifade ediliyordu. Yapılması beklenen sözleşmede Oosterwolde'nin 15 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği de belirtilmişti.

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        Roma ile anlaşmaya varan 25 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek üzere 3 gündür İtalya'da bulunuyordu.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; İtalyan ekibi, Oosterwolde'nin ilk sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından son ek sağlık kontrolleri talep etti. Roma test sonuçlarının ardından Jayden'in sahalara geri dönüş tarihini uzun buldu ve oyuncunun sözleşmesinde bazı maddelerinde değişiklikler yapmak istedi.

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        Yaşanan süreçte oyuncu cephesi bunu kabul etmedi. Oosterwolde'nin İstanbul'a kısa süre içerisinde geri dönmesi bekleniyor.

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        Elinde çok sayıda yabancı futbolcu bulunduran sarı-lacivertlilerde Oosterwolde'nin geri dönecek olması nedeniyle Semedo da gönderilecekler listesine eklendi.

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        #fenerbahçe
        #Jayden Oosterwolde
        #Roma
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