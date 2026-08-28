Ayrıca anlaşmada 2 milyon euroluk ek bonus maddesinin de yer alacağı ifade ediliyordu. Yapılması beklenen sözleşmede Oosterwolde'nin 15 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda satın alma opsiyonunun zorunlu hale geleceği de belirtilmişti.