Lale Şenses: Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın

Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Adnan Şenses, 25 Aralık 2013'te, 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Eşini kaybettikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Lale Şenses, yıllar sonra ilk kez objektiflere yansıdı.

Kuşadası'na yerleşen Lale Şenses, Adnan Şenses'in hayatını konu alacak olası bir sinema filmiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

Şenses, merhum sanatçıyı canlandırması için gönlündeki ismin Kenan İmirzalıoğlu olduğunu söyledi. Kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediği sorulduğunda ise Serenay Sarıkaya ismini duyan Lale Şenses, gülümseyerek, "Adnan'ı Kenan Bey, beni de Serenay Hanım oynasın. Çok güzel olur" ifadelerini kullandı.

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Kenan İmirzalıoğlu ve Serenay Sarıkaya