ABD Başkanı Trump kendini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Amerikan başkanlarına ilişkin kişisel sıralamasını gösteren listeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

80 yaşındaki Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda kendisini tüm zamanların 'Gelmiş Geçmiş En İyi' başkanı olarak listenin en üstüne yerleştirdi.

Trump ayrıca eski başkanlar Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Thomas Jefferson ve Andrew Jackson'ı da 'iyi' ilan etti ancak onları kendi seçkin seviyesine koymadı.

Trump'ın doğumundan bir yıl önce hayatını kaybeden Roosevelt, kendi seçtiği 'iyi' listesindeki en yakın tarihli başka oldu.

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Trump daha sonra Theodore Roosevelt'in de aralarında bulunduğu diğer eski başkanları 'iyiye yakın' olarak sıraladı; Bill Clinton 'ortalama' puanını alırken, 'ortalamanın altında' listesinde Calvin Coolidge yer aldı.

OBAMA VE BIDEN 'BAŞARISIZ'

Eski başkanlar arasındaki 'başarısızlar' listesinde, Demokrat rakipleri Barack Obama ve Joe Biden'ın yanı sıra Jimmy Carter ile iki Cumhuriyetçi lider Ulysses S. Grant ve Warren Harding de bulundu. Trump, geçen yıl Carter'ın devlet törenine katılmıştı.

Ancak Trump'ın seçici hiyerarşik sınıflandırmasında bazı başkanlar yer almadı.

Trump'ın listesindeki eksikler arasında yer alan isimler ise şöyle: John F. Kennedy, Ronald Reagan, Richard Nixon, Harry S. Truman, Gerald Ford, William Henry Harrison, James A. Garfield, Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson ile George H.W. Bush ve George W. Bush.