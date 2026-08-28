Oppong F.Bahçe için İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 22 yaşındaki Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertli kulüp için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe, genç oyuncunun bonservisi için Fransız ekibi Nice cephesine 11-12 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 13:18 Güncelleme:
Savunma hattını 23 yaş altı bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağlıyor.
22 yaşındaki Ganalı stoperin bugün saat 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
ÇİFT HANELİ BONSERVİS
Fenerbahçe, genç oyuncu için kulübü Nice cephesine yaklaşık 11-12 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli ödeyecek.
Fransız ekibi, oyuncuyu kaynak yaratmak için satmak istiyordu. Genç futbolcunun sözleşmsi Haziran 2029'a kadar devam ediyordu.
Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Lojo Peprah Oppong, bu karşılaşmaların 40'ında ilk 11'de yerini almıştı.
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NICE 2.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETMİŞTİ
Nice'in 2025 yazında İsveç ekibi Norrköping'den 2.7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Oppong, ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkat çekti.
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