Konya’da 4 yıl önce iki öğrenci servisinin çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişiden biri olan 12 yaşındaki Alanur Sır’ın ailesi, kızları için açtıkları tazminat davasını kazandı. Mahkeme, anksiyete teşhisi konulan Nurten Alanur Sır’a yaklaşık 8 milyon TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Zafer Samancı'nın haberine göre; olay, 2022 yılında Konya’nın Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İki öğrenci servisi çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralanırken, sevindirici olan tek taraf can kaybının yaşanmamasıydı.

Kazada yaralanan ve o dönemde 12 yaşında olan Alanur Sır’ın ailesi, kaza sonrası tazminat davası açtı. Kaza sonrası koluna atel takılan ve uzun süre psikolojik tedavi gören küçük kız, aradan geçen 4 yıla rağmen kazanın etkilerini atlatamadı.

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Alanur’un ailesinin, avukatları aracılığıyla iki servis sürücüsü ve sigorta şirketlerine karşı açtığı maddi ve manevi tazminat davasının dilekçesinde, kazanın küçük kız üzerindeki etkilerinin yalnızca fiziksel yaralanmayla sınırlı kalmadığı öne sürüldü.

ANKSİYETE TEŞHİSİ KONULDU

Ailenin avukatı, Alanur’un uzun süre hastanelerde tedavi gördüğünü ve kendisine anksiyete bozukluğu teşhisi konulduğunu belirtti.

Dilekçede, kazanın ardından Alanur’un servise binmek istemediği, annesiyle uyumaya başladığı ve asansöre tek başına binemediği gibi psikolojik etkiler yaşadığı ileri sürüldü.

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Sağlık Kurulu tarafından da anksiyete bozukluğuna bağlı olarak yüzde 25 oranında iş göremezlik raporu verildi.

8 MİLYON TL’LİK TAZMİNAT KARARI

Konya Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, kaza nedeniyle meydana gelen zararları değerlendirerek Nurten Alanur Sır’a yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 8 milyon TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmetti.