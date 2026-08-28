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        Rafael Leao Galatasaray'da! Transferin maliyeti belli oldu

        Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncuyla yıllık bonuslar dahil 12 milyon Euro'ya anlaşan sarı-kırmızılılar, kulübü Milan'a ise bonuslar dahil 45 milyon Euro ödeme yapacak. 27 yaşındaki yıldız isim, Galatasaray için yarın İstanbul'a gelecek.

        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        Rafael Leao transferinde mutlu son!

        Hücum bölgesini güçlendirmek ve bu bölgeye yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Rafael Leao konusunda mutlu sona ulaştı...

        İtalya Serie A ekibi Milan'la anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bir süredir temaslarını sıklaştırdığı Portekizli kanat oyuncusunu ikna etmeyi başardı.

        BONUSLARLA BİRLİKTE 45 MİLYON EURO

        Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'la bonuslar dahil 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

        LEAO'YA SANE TARİFESİ

        Geçtiğimiz sezon Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, Alman yıldızla 9+3 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuyla da bonuslar dahil 12 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağladı.

        UÇUŞ PLANI YAPILDI

        Bu gece Milano'ya uçacak sarı-kırmızılı yöneticiler, yarın sabah Rafael Leao ile birlikte İstanbul'a gelecek.

        SACHA TAVOLIERI: TRANSFER TAMAMLANDI

        Gazeteci Sacha Tavolieri, transferin 45+5 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlandığını ve oyuncunun sarı-kırmızılılara gideceğini belirtti.

        SKT ITALIA: LEAO'NUN G.SARAY'A TRANSFERİ BİTTİ

        Sky Sport Italia transferi son dakika olarak verdi. Haberde, "Leao'nun Galatasaray'a transferi bitti. Oyuncu bu kararı son saatlerde aldı. Böylece Türk kulübü belirleyici bir hamleyle rakiplerini geride bırakmış oldu." denildi.

        FABRIZIO ROMANO: 45 MİLYON EURO+BONUSLAR

        Fabrizio Romano da, son 12 saatte transferin bitme noktasına geldiğini belirtti ve 45 milyon Euro + bonuslar karşılığında Portekizli yıldızın G.Saray'a imza atacağını söyledi.

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        Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.968 dakika sahada kaldı.

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        #milan
        #galatasaray
        #transfer
        #Rafael Leao
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