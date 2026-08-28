Hücum bölgesini güçlendirmek ve bu bölgeye yıldız transferi yapmak isteyen Galatasaray, Milan'da forma giyen Rafael Leao konusunda mutlu sona ulaştı...

İtalya Serie A ekibi Milan'la anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bir süredir temaslarını sıklaştırdığı Portekizli kanat oyuncusunu ikna etmeyi başardı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 45 MİLYON EURO

Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Milan'la bonuslar dahil 45 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

LEAO'YA SANE TARİFESİ

Geçtiğimiz sezon Leroy Sane'yi renklerine bağlayan Galatasaray, Alman yıldızla 9+3 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya varmıştı. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuyla da bonuslar dahil 12 milyon Euro maaş konusunda anlaşma sağladı.

💥 Rafael Leão Galatasaray'da!



🎙️ @ccelikcagatay: Henüz ıslak imzalar atılmadı ama Rafael Leao'yla da Milan kulübüyle de Galatasaray anlaşma sağladı. Transfer için artık formaliteler görüşülüyor diyebiliriz. Toplamda 45 milyon euroyu bulacak bir transfer bedeli ödenecek Milan'a.… pic.twitter.com/3rCcB4QsOR — HT Spor (@HTSpor) August 28, 2026

UÇUŞ PLANI YAPILDI

Bu gece Milano'ya uçacak sarı-kırmızılı yöneticiler, yarın sabah Rafael Leao ile birlikte İstanbul'a gelecek.

SACHA TAVOLIERI: TRANSFER TAMAMLANDI

Gazeteci Sacha Tavolieri, transferin 45+5 milyon Euro bonservis bedeliyle tamamlandığını ve oyuncunun sarı-kırmızılılara gideceğini belirtti.

SKT ITALIA: LEAO'NUN G.SARAY'A TRANSFERİ BİTTİ

Sky Sport Italia transferi son dakika olarak verdi. Haberde, "Leao'nun Galatasaray'a transferi bitti. Oyuncu bu kararı son saatlerde aldı. Böylece Türk kulübü belirleyici bir hamleyle rakiplerini geride bırakmış oldu." denildi.

FABRIZIO ROMANO: 45 MİLYON EURO+BONUSLAR

Fabrizio Romano da, son 12 saatte transferin bitme noktasına geldiğini belirtti ve 45 milyon Euro + bonuslar karşılığında Portekizli yıldızın G.Saray'a imza atacağını söyledi.

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Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Leao, 10 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 1.968 dakika sahada kaldı.