Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri: MEB açıkladı; kamudaki velilere idari izin, Hasan Mutlu'ya iddianame, Tolga Akış tutuklandı, Nepal'de peş peşe felaketler, Makarnalarda kadmiyum riski

Bünün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

MEB AÇIKLADI: KAMUDAKİ VELİLERE İDARİ İZİN

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçirilecek. Uyum eğitimleri kapsamında kamuda çalışan velilerden biri 7-11 Eylül tarihlerinde günde 3 saati aşmayacak şekilde idari izinli sayılacak.

HASAN MUTLU İLE 77 KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

TOLGA AKIŞ TUTUKLANDI

"Müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı. Akış'ın ifadesinde "Yazışmalar tamamen mizah amaçlıydı" dediği öğrenildi.

NEPAL'DE PEŞ PEŞE FELAKETLER: CAN KAYBI YÜKSELİYOR

Nepal'deki felaketler bitmiyor... Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde büyük bir buzul parçasının çökmesinin ardından meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi. Çoğu turist bin 300'ü aşkın kişinin ise kayıp olduğunu bildirildi. Bugün de Çin'in Nepal sınırındaki baraj gölü taştı, arama çalışmaları bir süre durduruldu ve insanların güvenli bölgelere gitmeleri istendi. Öğleden sonra Nepal yetkilileri kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı.

SIRBİSTAN'DAN SKANDAL KARAR: "BOSNA KASABI"NA ÜST DÜZEY DEVLET TÖRENİ

Dün hapishanede hayatını kaybettiği duyurulan 'Bosna Kasabı' olarak bilinen Mladic için ailesinin belirlediği yerde üst düzey devlet töreni düzenleneceği açıklandı. Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyor ve bu nedenle de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP KENDİNİ 'GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ BAŞKAN' İLAN ETTİ

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Amerikan başkanlarının başarısını sıralayan bir liste paylaştı. Listenin başında yer alan Trump, kendisini 'gelmiş geçmiş en iyi başkan' ilan etti. Listede Obama ve Biden, başarısız başkanlar arasında gösterildi. Kennedy, Nixon, Bush gibi 11 ABD Başkanı ise Trump'ın listesinde yer almadı.

MAKARNALARDA KADMİYUM RİSKİ: FRANSA’DA 36 ÜRÜNÜN 34'ÜNDE ÇIKTI

Öte yandan Fransa'da yapılan bir araştırmada, ülkede tüketilen makarnaların büyük çoğunluğunda toksik ağır metallerden kadmiyum bulunduğu, oranı yasal sınırlar içinde yer alsa da uzun vadeli tüketimde insan sağlığı için risk oluşturduğu ortaya kondu. Araştırma kapsamında ünlü markaların 36 ürünü incelendi ve 34'ünde kadmiyum tespit edildi.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Turnuvadaki tek temsilcimiz Beşiktaş, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9 ila 24. sıradaki ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 Çarşamba günü Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadı'nda oynanacak.