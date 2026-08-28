Kocaeli’nin Darıca ilçesinde denizde cansız bedenleri bulunan Gülşah Sakar (24), Muhammet Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar’ın (15) ölümüne ilişkin soruşturmada, yüzlerce güvenlik kamerası kaydı incelendi, tanık ve aile bireylerinin ifadeleri alındı.

DHA'nın haberine göre iki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile içindeki görüşmeler, evde bulunan defterdeki notlar ve kamera kayıtları birlikte değerlendirilirken, soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Gülşah Sakar

Darıca’da 20 Ağustos’ta denizde cesetleri bulunan Gülşah Sakar, Muhammet Ali Sakar ve Belinay Sakar’ın ölümüne ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sürüyor.

Belinay Sakar

Soruşturma kapsamında kardeşlerin evden ayrıldıkları andan cansız bedenlerinin bulunduğu saate kadar geçen sürece ilişkin kamera kayıtları ve diğer deliller incelendi.

REKLAM

Muhammet Ali Sakar

03.50’DE EVDEN ÇIKTILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarında 3 kardeşin saat 03.50 sıralarında birlikte evden çıktıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kardeşlerin evlerinden ayrılmalarının ardından izledikleri güzergahtaki yüzlerce güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda kardeşlerin Darıca Cami Mahallesi’ndeki Şehit Cevher Dudayev Parkı yönüne doğru yürüdükleri görüldü. İşletme ve site kameralarına yansıyan 3 kardeşin zaman zaman kol kola, zaman zaman da yan yana yürüdükleri belirlendi.

REKLAM

50 METRELİK KÖR NOKTA

Kardeşlerin saat 04.00 sıralarında falezlerin bulunduğu bölgeye doğru ilerledikleri tespit edildi. Bu noktadan sonraki yaklaşık 50 metrelik bölümün güvenlik kameralarının görüş açısının dışında kaldığı belirlendi. Kardeşlerin denize nereden ve nasıl girdiklerini gösteren görüntüye ulaşılamadı. Kardeşlerin güvenlik kameralarında son görüldükleri nokta ile cansız bedenlerinin bulunduğu bölge arasında yaklaşık 20-30 metre mesafe olduğu tespit edildi.

Gülşah Sakar

4’ÜNCÜ BİR KİŞİYE AİT BULGUYA RASTLANMADI

Soruşturma kapsamında kardeşlerin olay gecesi başka kişilerle temas edip etmedikleri ve deniz yoluyla başka bir noktaya götürülüp götürülmedikleri ihtimalleri de araştırıldı. Bölgedeki tekne ve sandal kiralama işletmelerine ait kayıtlar incelendi. Kardeşlerin evden sahile kadar izledikleri güzergahtaki kamera kayıtlarının incelenmesinde, şu ana kadar başka bir kişinin olaya dahil olduğuna ilişkin bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Belinay Sakar

REKLAM

2 KIZ KARDEŞİN TELEFONLARI EVDE BULUNDU

Soruşturmada Gülşah ve Belinay Sakar’ın cep telefonlarını yanlarına almadan evden çıktıkları, cihazların evde bulunduğu belirlendi. Telefonların evde bırakılması da diğer delillerle birlikte soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındı. Telefonların imaj çalışması tamamlanırken, ekiplerin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Muhammet Ali Sakar

AİLE İÇİNDEKİ GÖRÜŞMELER İFADELERE YANSIDI

Polis tarafından alınan ifadelerde, annelerinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerin gelecekleri konusunda kendi aralarında konuştukları yönünde bilgiler yer aldı. Kardeşlerin zaman zaman anneleriyle sorun yaşadıkları ve evden ayrılma konusunu aralarında konuştukları yönündeki ifadeler de soruşturma dosyasına girdi.

REKLAM

DİĞER KARDEŞİN İFADESİ ALINDI

Olay gecesi evde olan diğer kardeş B.S.'nin (21) de ifadesine başvuruldu. B.S.'nin ifadesinde kardeşlerinin anneleriyle ilişkileri, aile içerisinde son dönemde yaşananlar ve olay öncesindeki süreç hakkında bilgi verdiği öğrenildi. B.S.'nin ifadesinde, annesinin yeniden evlenme konusunun gündeme gelmesinin ardından kardeşlerinin kendi aralarında evden ayrılma konusunda konuştuklarını söylediği belirtildi. B.S.'nin ayrıca son dönemde annesine daha ılımlı yaklaşmasının ardından kardeşlerinin kendisine karşı mesafeli davranmaya başladığını ve olay gecesi kendisini yanlarına almadıklarını söylediği bildirildi. B.S.'nin ayrıca annesine, eve erkek arkadaşlarının gelmesinden dolayı kızgın olduğunu söylediği, bu sebeple kapısını hep kilitli tuttuğunu belirttiği iddia edildi.

REKLAM

KADIN SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ

İfade işlemlerinin ardından B.S.'nin annesi veya babasıyla birlikte gitmek istemediğini, kendini güvende hissetmediğini belirterek kadın sığınma evine yerleştiği belirtildi. B.S.'nin daha sonra kendisiyle görüşmek isteyen babasıyla da görüşmediği kaydedildi.

OLAYDAN ÖNCEKİ GÜNLER DE ARAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen bilgilerde, kardeşlerin olaydan önceki 2-3 günlük süreçte evde zaman zaman alkol aldıkları bilgisine ulaşıldı. Olay gecesi B.S.'nin kendi odasına geçerek kapısını kilitlediği ve uyuduğu, diğer 3 kardeşin ise saat 03.50 sıralarında evden birlikte ayrıldıkları belirlendi.

REKLAM

SABAH KARDEŞLERİNİ ARADI

B.S.'nin sabah uyandığında kardeşlerini evde göremeyince aramaya çıktığı, sık gittikleri sahil bölgesine giderek burada arama yaptığı öğrenildi. Sahilde kardeşlerine ulaşamayan B.S.’nin başka yerlere de baktığı, daha sonra kendisinin polislerce bulunduğunu anlattığı öğrenildi.

EVDEKİ DEFTER İNCELEMEYE ALINDI

Evde yapılan incelemede kardeşlerden birine ait olduğu değerlendirilen bir defter bulundu. Defterde, ailenin 10 yıl önce boğulan çocuklarından Tansu’ya ilişkin notların bulunduğu ifade edildi. Notlar arasında ‘Seni bizden deniz aldı’, ‘Seni çok özlüyoruz’ şeklindeki ifadelerin de yer aldığı belirtildi. Defterde kardeşlerin yaşadıkları ve gelecek kaygısına yönelik yazılar bulunduğu kaydedildi.

REKLAM

İNTİHAR İHTİMALİ

İki kız kardeşin cep telefonlarını evde bırakması, aile bireylerinin ifadeleri, kardeşlerin evden ayrılma konusunda yaptıkları konuşmalara ilişkin bilgiler, evde bulunan defterdeki notlar ve kamera kayıtlarından elde edilen veriler soruşturma kapsamında birlikte değerlendirildi. Elde edilen mevcut bulgular doğrultusunda intihar ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

BABALARI AÇIKLAMA YAPTI

İHA'nın haberine göre de 3 kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, baba Murat Sakar özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, tek kızı B.'nin velayetini istedi. Dün özel bir televizyon kanalının yayınına telefonla bağlanan baba Murat Sakar, soruşturmaya ilişkin devlet yetkililerine seslendi. Sakar, olayın aydınlatılmasını talep ederek, "Devlet büyüklerimizden, Adalet Bakanımızdan bu olayla ilgilenmelerini rica ediyorum. Telefonlarının, Kent Güvenlik Sistemi kayıtlarının, çocuklarımın evden çıkış görüntülerinin, deniz kenarında hangi araçlara binildiğini vs. bunların tespit edilmesini istiyorum" dedi.

Aynı zamanda dayısının kızı olan eski eşiyle 3 yıldır görüşmediğini belirten Sakar, çocuklarının ölüm haberini geç aldığını ifade ederek, "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi" diye konuştu. Çocuklarıyla 2 yılı aşkın süredir görüşemediğini dile getiren Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Murat Sakar, "Eski eşinizin psikolojik sorunları var mıydı?" sorusunu şu iddialarla yanıtladı: "Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Bende onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."

"KIZIMI YANIMA ALMAK İSTİYORUM"

Eski eşinin sık sık ev değiştirdiğini söyleyen Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değiştirmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı" dedi.

Sakar, sözlerine şöyle devam etti: "Kızım B. de başarılı bir öğrenci. 3 senedir de evde. Benim hayatta kalan tek kızım. Başka kimsem yok. Onu yanıma almak istiyorum. Sosyal hizmetlerden de, sevgili büyüklerimizde bana yardımcı olsunlar. Kızımın artık hayatı tehlikesi de olabilir. Ona sahip çıkıp, Kars'a getirmek istiyorum. Kardeşlerini gördü, başına gelenleri gördü. Şuanda tek başına olamaz. Anne zaten bu konuda çocuklardan haberi yok. Velayeti ondaydı. B. de aynı olsa, onu da kaybetsem o zaman yaşama amacım yok. Ne yapacağım?"

"DUYDUĞUMA GÖRE SON GİTTİKLERİ EVDE HUZURSUZLARMIŞ"

Çocukların son taşındıkları evde huzursuz olduklarını duyduğunu öne süren Murat Sakar, "Duyduğuma göre, son gittikleri evde huzursuzlarmış ama neden huzursuzlar, orada hangi problemler oluştu onu bilemiyorum. Ama eski eşimin çocuklara şiddet uyguladığını zannetmem, çocuklarını neden dövsün ki? Ali'nin cep telefonu da yanındaymış, onun bulunmasını istiyorum. O çok önemli. Giderken üzerindeymiş telefonu" şeklinde konuştu.