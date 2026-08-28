Beşiktaş, İtalya Serie A ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Fabio Miretti'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fabio Miretti’nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Fabio Miretti’ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO

Juventus'un açıklamasına göre Beşiktaş, Miretti için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi halinde siyah-beyazlıların kasasından 13 milyon Euro daha çıkacak. Bu bonservis bedeli 3 yıla yayılmış eşit taksitlerle ödenecek.