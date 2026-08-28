Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Programı’na katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde kendisini takip eden vatandaşlara selamlarını iletti.

Alemlere rahmet, insanlığa hidayet ve müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen Peygamber Efendimize salat ve selam getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi’nin ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed’in dünyaya gelişinin insanlığın kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olduğunu ifade etti.

REKLAM

PEYGAMBER SEVGİSİ MİLLETİN EN KIYMETLİ MİRASLARINDAN BİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Peygamber sevgisinin müminlerin gönlünde nesiller boyunca aktarılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu belirtti.

Bu sevdanın milletin kalbinde de müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın asırlar boyunca İslam’ın sancaktarlığını yaptığını ve Peygamber Efendimize duyduğu sevgiyi tertemiz bir imanla koruduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sevginin yalnızca inanç dünyasında değil, dilde, edebiyatta, kültürde ve sanatta da kendisini gösterdiğini ifade etti.

REKLAM

BANARLI’NIN GÜL İSİMLERİ ÜZERİNDEN ANLATTIĞI SEVGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihad Sami Banarlı’nın Anadolu insanının Peygamber Efendimize duyduğu sevgiyi anlattığı değerlendirmesine de değindi.

Banarlı’nın Anadolu’dan İstanbul’a, Ankara’ya ve diğer büyük şehirlere gelen insanların çocuklarına verdikleri isimlere dikkat çektiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle kadın isimlerinde "Gül", "Güldalı", "Gülşah", "Gülbeyaz" gibi isimlerin yaygın olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Banarlı’nın bu isimlerin neden bu kadar sık kullanıldığını sorması üzerine aldığı cevabı aktararak, Anadolu insanının gülü Hazreti Muhammed’in remzi olarak gördüğünü ifade etti.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gül Muhammed teridir" diyen Yunus Emre gibi büyük bir şairin bu topraklardan çıkmasının tesadüf olmadığını söyledi.

MEVLİD-İ ŞERİF VE NAATLAR PEYGAMBER SEVGİSİNİN YANSIMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Resul-i Ekrem’e olan bağlılığının kültür ve sanat eserlerinde de görüldüğünü belirtti.

Süleyman Çelebi’nin kaleme aldığı Mevlid-i Şerif’in Peygamber Efendimize duyulan hürmetin ortak sesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şairlerin, ediplerin ve padişahların yazdığı naatların da bu sevginin en önemli göstergeleri olduğunu söyledi.

REKLAM

MEHMET AKİF İNAN’IN PEYGAMBER SEVGİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönlü Peygamber aşkıyla yanan isimlerden birinin de Mehmet Akif İnan olduğunu belirterek, İnan’ın bu bağlılığını şu dizelerle dile getirdiğini söyledi:

"Özgürlük menşurum kanatlarımdır

Toprağım devletim bayrağım sensin

Maddemsin mânamsın varım yoğumsun

Ufkumsun yakınım uzağım sensin

Annem babam atam kardeşim yavrum

Evim barkım bahçem ve bağım sensin

Seslerin kalbimin dudaklarında

Zamanım dönemim ve çağım sensin

Ümidim cihadım şafağım sende

Hicretim menzilim durağım sensin

Seninle olmaktır ahdım yeminim

Ordum emirim ve otağım sensin"

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resul-i Ekrem Efendimizi bir kez daha hürmetle yad ederek, Rabbim’in Müslümanları Hazreti Muhammed’in yolundan ayırmamasını diledi.

PEYGAMBERİMİZİN AHLAKI HAYATIMIZA REHBER OLMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed’in her şeyden önce çevresindeki insanların kendisinden emin olduğu "Muhammed’ül Emin" olduğunu belirtti.

Peygamber Efendimizin duruşu, tavrı, sözü ve yaşantısıyla güzel ahlakın en yüksek değerlerini temsil ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun insanlığa güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini söyledi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed’in bir hadis-i şerifinde kendisini önceki peygamberlerle birlikte tamamlanan bir binaya benzettiğini hatırlattı.

Müslümanların şahsi yaşamlarında, aile hayatlarında, iş ilişkilerinde, toplumla ve tabiatla kurdukları bağlarda Peygamber Efendimizin ahlakını rehber edinmeleri gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an ve sünnetin yol göstericiliğinde hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ve gençlerin Peygamber Efendimizin örnek şahsiyetiyle tanıştırılmasının hayati bir mesele olduğunu belirterek, bu değerlerin ailelerde, toplumda ve gelecek nesillerde yaşatılması gerektiğini ifade etti.

REKLAM

İyi ile kötünün mücadelesinin devam ettiği tarihi bir dönemden geçildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

GAZZE’DEKİ VAHŞETE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Filistin, Lübnan, Sudan ve Somali’de yaşanan krizlere değindi.

Dünyanın farklı bölgelerinde masum insanların savaşlar ve çatışmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların, kadınların, yaşlıların ve sağlık çalışanlarının hedef alındığını söyledi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşananlara dikkat çekerek, "Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze’de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor" ifadelerini kullandı.

Filistin’de insanların temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde yaşam mücadelesi verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan’da da milyonlarca insanın yerinden edildiğini söyledi.

İsrail hükümetinin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen politikalar izlediğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

REKLAM

"Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Hitler, Pol Pot ve benzeri zalimlerin neden olduğu felaketlerde sivillerin bedel ödediğini belirterek, bugün de benzer acıların yaşanmaması gerektiğini ifade etti.

"MÜSLÜMANLAR OLARAK GÜÇLÜ VE CAYDIRICI OLMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun Gazze ve bölgedeki krizler karşısında gerekli iradeyi ortaya koyamadığını savundu.

Müslümanların başkalarına umut bağlamakla bir yere varamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak ve hukukun birlikte savunulması, güvenlik ve barışın birlikte inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güçlü, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, güvenlik ve barışı birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

İttifakta hayır olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Türkiye içinde hem de İslam dünyasında birliklerin güçlendirilmesi, ayrılıkların azaltılması için çalıştıklarını ifade etti.

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının ortak sorunlar karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"Ümmeti Muhammed’in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dayanışma ve kardeşlik anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için Türkiye’nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.

"86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de de aynı anlayışla siyaset yaptıklarını belirterek, 86 milyon vatandaşın kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Mevlid-i Nebi Haftası’nın Peygamber Efendimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmet bilincinin, birlik ve beraberlik duygusunun güçlenmesine vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını tamamladı.