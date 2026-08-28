Hücum bölgesini Rafael Leao takviyesiyle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, stoper mevkisi için de çalışmalarına hız verdi.

YUSUF AKÇİÇEK HAMLESİ

Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de kariyerini sürdüren Yusuf Akçiçek'in durumunu sordu.

Al Hilal, bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kazandığı 6.5 milyon Dolar'lık maaşının; 3.75 milyon Dolar'ının G.Saray tarafından karşılanmasını talep etti.

💥 "Yusuf Akçiçek, Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor."



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaray, Al-Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'in durumunu da sordu. Suudi Arabistan kulübü, 6,5 milyon Dolarlık maaşının 3 milyon 750 bin Dolar'ını Galatasaray'ın karşılaması gerektiğini ifade… pic.twitter.com/TIYzsnJjcp — HT Spor (@HTSpor) August 28, 2026

22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...