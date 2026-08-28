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        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!

        Rafael Leao'yu renklerine bağlamaya hazırlanan Galatasaray, Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek'in durumunu sordu. Genç stoper, sarı-kırmızılılarda forma giymeye sıcak bakıyor...

        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 18:34 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!

        Hücum bölgesini Rafael Leao takviyesiyle güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray, stoper mevkisi için de çalışmalarına hız verdi.

        YUSUF AKÇİÇEK HAMLESİ

        Bu doğrultuda sarı-kırmızılılar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de kariyerini sürdüren Yusuf Akçiçek'in durumunu sordu.

        Al Hilal, bu transferin gerçekleşmesi için oyuncunun kazandığı 6.5 milyon Dolar'lık maaşının; 3.75 milyon Dolar'ının G.Saray tarafından karşılanmasını talep etti.

        22 MİLYON EURO'YA GİTTİ

        2025 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 22 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e imza atan 20 yaşındaki stoperin, Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

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        Geçtiğimiz sezon Arabistan'da 22 maça çıkan Yusuf Akçiçek, 1.459 dakika süre aldı ve 1 gollük katkı sağladı.

        Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor...

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        #galatasaray
        #Al Hilal
        #yusuf akçiçek
        #transfer
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