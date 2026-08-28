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        Haberler Dünya Diplomasi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Bişkek'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirildi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

        Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra uluslararası gündemdeki gelişmelerin de ele alınacağını belirtti.

        Görüşmede Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışlarına yönelik girişimleri de görüşmenin başlıkları arasında yer alacak.

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        Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin Bişkek’te düzenleneceği ve liderlerin zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacağı bildirildi.

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        #putin
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