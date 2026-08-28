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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!

        Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!

        Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK'da kariyerini sürdürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 20:47 Güncelleme:
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        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!

        Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

        Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Cengiz Ünder ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Cengiz Ünder’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, Arca Çorum FK’da ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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        #Cengiz Ünder
        #fenerbahçe
        #Çorum FK
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