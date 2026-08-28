Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı

        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı

        Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvayın çarpışması sonucu ekipler bölgeye sevk edilirken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 21:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı

        Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.

        Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #zeytinburnu
        #tramvay kaza
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşecek
        İETT otobüsü kaza yaptı
        İETT otobüsü kaza yaptı
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek hamlesi!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        3 kardeşin sır ölümünde yeni bulgular!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        Rafael Leao transferinde mutlu son!
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        12 yaşındaki çocuğa rekor tazminat
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Cengiz Ünder'in sözleşmesi feshedildi!
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Ağustos 2026 haberleri
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Miretti resmen Beşiktaş'ta!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Taşla saldırdığı TIR şoförü, otomobili önüne katıp kaçtı!
        Tolga Akış tutuklandı
        Tolga Akış tutuklandı
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        38 dosyadan aranıyordu! "Ponzi Mine" yakalandı!
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Sanayiye 250 milyar liralık finansman paketi
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Bosna kasabı" Mladic'in kanlı geçmişi
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        "Adnan'ı Kenan, beni Serenay oynasın"
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        Roma Oosterwolde'den vazgeçti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası