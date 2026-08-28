İstanbul'da 2 tramvay kafa kafaya çarpıştı
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda iki tramvayın çarpışması sonucu ekipler bölgeye sevk edilirken, kazada yaralananların olduğu öğrenildi
Giriş: 28 Ağustos 2026 - 21:11 Güncelleme:
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı.
Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar gelecek...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ