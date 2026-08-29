Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabından yaptığı açıklamada, iki soruşturmada yeni gelişmeler yaşandığını duyurdu.

Bakan Gürlek, "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık" dedi.

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GÜLİSTAN DOKU'DA 5'İNCİ DALGA: 10 GÖZALTI

Adalet Bakanı Gürlek, Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada; Gülistan’ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.

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Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan’a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı."

SORUŞTURMADA INSTAGRAM DETAYI

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bilgilerde, Gülistan Doku’nun kullandığı ancak annesi Bedriye Doku’nun üzerine kayıtlı olan sim kartın, aile bireyleri tarafından yenilendiği belirlendi. Ancak yeni kart henüz aktif edilmeden yaklaşık 3 saat önce Gülistan Doku’nun Instagram hesabına giriş yapıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun Instagram hesabına 8 Ocak 2020 günü saat 08.47’de, Samsung SM-J320H model bir cihaz ve Türkçe dil ayarlı bir telefon üzerinden erişim sağlandığı belirlendi. Hesaba saat 18.18’e kadar erişimin devam ettiği, aynı gün 18.17-18.18 saatleri arasında ise Gülistan Doku’nun bazı arkadaşlarının Instagram hesaplarının engellendiği tespit edildi.

SİM KART AÇILMADAN HESABA ERİŞMİŞLER

Soruşturma dosyasına göre, Gülistan Doku’nun kaybolmasından 3 gün sonra ve aile tarafından yeni sim kart çıkarılmadan önce gerçekleşen bu işlemler, hesaba Gülistan Doku’nun kullanıcı adı ve şifresini bilen, olayla bağlantılı bir kişi ya da kişiler tarafından giriş yapılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu Instagram girişini o dönem Munzur Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olan Perihan Bezer’in gerçekleştirdiği belirlendi. Bezer’in, tutuklu şüpheli Pertek korucu başı Fatih Özmen ve aile bireyleriyle sürekli iletişim halinde olduğu ifade edildi.

Dosya kapsamında 24 Temmuz 2026 tarihinde “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “kasten öldürmeye yardım etme” suçlarından tutuklanan Fatih Özmen’in, Pertek’te korucu başı olarak görev yaptığı belirtildi.

GÜLİSTAN'IN GÖMÜLDÜĞÜ YERDEN BAZ VERMİŞ

Soruşturma kapsamında Yer Altı Görüntüleme Cihazı (YGC) ile yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, gizli tanık “Şubat”ın ifadelerinde bahsettiği Koçpınar köyündeki alanda bir kişinin gömülüp daha sonra çıkarıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

Dosyada yer alan 3 Nisan 2026 ve 23 Temmuz 2026 tarihli daraltılmış baz raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Fatih Özmen’in Gülistan Doku’nun gömüldüğü değerlendirilen bölgede 5 Ocak 2020 saat 23.11 ile 6 Ocak 2020 saat 06.43 arasında bulunduğu tespit edildi.

Gizli tanık “Şubat”ın, “Cesedin gömüldüğü sırada Şükrü Eroğlu ve o dönem Tunceli Pertek’te ismini bilmediğim bir korucu birlikteydi” şeklindeki ifadesi ile Şükrü Eroğlu’na ait baz kayıtlarının da dosyada değerlendirildiği belirtildi.

Buna göre, Şükrü Eroğlu’nun telefonunun 5 Ocak 2020 saat 22.20 ile 6 Ocak 2020 saat 07.35 arasında kapalı olduğu ya da kapatıldığı tespit edildi. Fatih Özmen’e ilişkin baz kayıtları ve diğer bulgular birlikte değerlendirildiğinde, gizli tanığın bahsettiği Pertekli korucubaşının Fatih Özmen olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

DEDE BALTACI CİNAYETİNDE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI,1 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Bakan Gürlek, 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde de 4 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüphelinin cezaevinde olduğunu söyledi. Bakan Gürlek soruşturmaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

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"İkinci önemli gelişmesi ise 18 yıldır faili belirlenemeyen Dede Baltacı cinayetinde yaşandı. 2008 yılında Şereflikoçhisar’da ölü bulunan Baltacı’nın dosyası, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü çalışmalarla yeniden incelendi.

Daraltılmış baz çalışması, HTS kayıtları, Adli Tıp raporu ve bu verilerle uyumlu tanık beyanı sonucunda cinayetin failleri olduğu değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonun ardından F.K., R.K., A.Ö. ve F.E. tutuklandı; cezaevinde bulunan M.K. hakkında ise adli kontrol kararı verildi."