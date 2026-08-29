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        Haberler Gündem İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

        İdris Naim Şahin’in ifadesine başvurulacak

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacak

        "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

        Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in ifadesine başvurulacak.

        Soruşturma kapsamında, Şahin adına tahsisli olduğu belirlenen aracın, tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılmasına yönelik girişimde kullanıldığı tespit edilmişti.

        BAKAN GÜRLEK: BAKAN BEY'İN SÖYLEDİKLERİ İLE DOSYA UYUŞMUYOR

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in üstüne tahsisli araçlara ilişkin, "Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı; 'Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu aracı kullanıyorum, otoparkta duruyor' öyle değil. Bu araç uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var, ona veriyor kullanması için. Bu konu hakkında araştırıyoruz ama Bakan Bey'in söyledikleri ile dosya içeriği uyuşmuyor" dedi.

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