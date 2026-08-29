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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İade edilen her ambalaj 1 lira kazandırıyor

        İade edilen her ambalaj 1 lira kazandırıyor

        Türkiye genelinde Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ulusal entegrasyon sürecinin başladığı 1 Temmuz'dan bu yana 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı. Geri dönüştürülen ambalajlarla yaklaşık 246 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilirken, 47 bin varil petrol kullanımının engellendiği ve 11,4 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        130 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı

        Vatandaşların iade ettikleri her uygun ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazandığı sistem kapsamında bugüne kadar 130 milyon içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.

        Toplanan ambalajların yaklaşık yüzde 67'sini PET, yüzde 17'sini alüminyum, yüzde 16'sını cam ambalajlar oluşturdu.

        Vatandaşların sisteme ilgisi ve iade ağının genişlemesiyle toplama miktarlarında düzenli artış görülürken, iade noktalarının yaygınlaşmasıyla bu hacmin ilerleyen süreçte daha da artması bekleniyor.

        246 TON KARBON EMİSYONUNUN ÖNÜNE GEÇİLDİ

        DOA sistemiyle plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının diğer atıklara karışmadan ayrı ve temiz şekilde toplanması sağlanıyor.

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        Bu sayede yüksek kaliteli ikincil ham madde elde edilirken, doğal kaynak kullanımı ve yeni ham madde ihtiyacı azaltılıyor.

        Bugüne kadar geri dönüşüme kazandırılan ambalajlarla yaklaşık 246 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi, 47 bin varil petrol kullanımı engellendi ve 11,4 gigavatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

        Ambalajların doğaya karışmasının ve depolama sahalarına gitmesinin önüne geçilmesiyle çevresel yükün azaltılmasına da katkı sağlanıyor.

        TOPLANAN AMBALAJLAR GERİ DÖNÜŞÜME HAZIRLANIYOR

        Depozito İade Makinelerine (DİM) teslim edilen DOA logolu ambalajlar, barkod ve sistem bilgileri üzerinden doğrulanarak sayılıyor ve iade işlemi dijital olarak kayıt altına alınıyor.

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        Makinede doğrulanan ambalajlar sıkıştırıldıktan sonra yetkili saha operatörlerince düzenli olarak toplanıyor.

        DİM'lerde sayılıp doğrulanan ambalajlar, ayrıca sayma ve doğrulama merkezine gönderilmeden doğrudan geri dönüşüm sürecine yönlendiriliyor.

        Manuel İade Noktaları ile otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajlar ise sayma ve doğrulama merkezlerinde kontrol ediliyor. Ambalajlar PET, cam ve alüminyum olarak ayrıştırılırken, sisteme uygun olmayanlar ayrılıyor.

        Ardından lisanslı geri dönüşüm tesislerine ulaştırılan PET ambalajlar yeniden plastik ham maddesine, cam ambalajlar cam kırığına, alüminyum kutular ise yeniden üretimde kullanılabilecek alüminyum ham maddesine dönüştürülüyor.

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        Ambalajın piyasaya arzından iadesine, toplanmasından geri dönüşümüne kadar tüm süreç dijital altyapı üzerinden izlenerek kayıt altında tutuluyor.

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        #doa
        #pet
        #içecek ambalajları
        #Atık
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